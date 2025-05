Productsup und Protokol arbeiten zusammen, um die Erstellung digitaler Produktpässe zu optimieren und so die EU-Konformität sicherzustellen

Die ESPR wird die Umsetzung von DPPs in mehreren Branchen und Produktgruppen vorschreiben – für Unternehmen, die Produkte auf den EU-Markt bringen, unabhängig davon, wo diese hergestellt werden. Die Partnerschaft unterstützt daher alle Unternehmen, die sich derzeit mit diesen neuen Anforderungen auseinandersetzen.

„Das Sammeln von Produktdaten zur Erstellung von DPPs ist für Unternehmen oft ein bedeutendes Unterfangen, bei dem die Teams Informationen aus unterschiedlichen Quellen und Systemen beschaffen, die Daten in verschiedenen Formaten organisieren und standardisieren und sie den richtigen Stakeholdern zur Verfügung stellen müssen", so Lars Rensing, Geschäftsführer bei Protokol. „Das Schöne an unserer Partnerschaft mit Productsup ist, dass Unternehmen, die DPPs erstellen wollen, einfach ihre vorhandenen Produktdaten nutzen können, sowohl aus der Productsup-Plattform als auch aus externen Quellen importiert. Es verringert den Aufwand für das Sammeln und Organisieren dieser Daten gemäß den DPP-Anforderungen der EU, sodass Sie die Einhaltung der Vorschriften schneller und ohne Nacharbeit oder Unterbrechungen erreichen, was Zeit spart und Fehler minimiert."

Das DPP-Mandat der EU, das Teil der umfassenderen Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte (Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR) ist, zielt darauf ab, die Rückverfolgbarkeit, Nachhaltigkeit und Kreislauffähigkeit von Produkten in allen Branchen zu verbessern. Ab 2027, wenn Sektoren wie Textilien und Branchen wie Stahl und Elektronik kurz darauf folgen, wird das DPP wichtige Produktinformationen – von Materialien und Reparierbarkeit bis hin zu Recyclingfähigkeit und Umweltauswirkungen – während des gesamten Lebenszyklus eines Produkts zugänglich machen. Dies wird den Unternehmen helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, die Transparenz der Lieferkette zu erhöhen und den Verbrauchern die Möglichkeit geben, fundiertere Entscheidungen zu treffen.