Coface Deutschland / CFO-Studie: Das hält Finanzentscheider nachts wach ...

CFO-Studie: Das hält Finanzentscheider nachts wach (FOTO) Mainz (ots) - Die schwankende Konjunktur bringt Finanzverantwortliche deutscher Unternehmen um ihren Schlaf. Für 83 Prozent von ihnen ist die anhaltende wirtschaftliche Volatilität die größte Sorge, gefolgt von ausufernden Bürokratiekosten. Das spiegelt sich auch in den Erwartungen der CFOs an die schwarz-rote Bundesregierung wider: Steuererleichterungen (62%) und Bürokratieabbau (59%) stehen ganz oben auf der Wunschliste. Zu diesen Ergebnissen kommt eine aktuelle Befragung des Kreditversicherers Coface.

Erst Corona, dann der Ukraine-Krieg und jetzt Donald Trumps Zollchaos: Die deutsche Wirtschaft taumelt weiter von Krise zu Krise. Die Folge: Der Index zur wirtschaftspolitischen Unsicherheit in Deutschland erreichte im April 2025 einen vorläufigen Höchstwert. Das beschäftigt auch die Finanzverantwortlichen deutscher Unternehmen - 83 Prozent von ihnen bereitet die anhaltende wirtschaftliche Volatilität die meisten Sorgen. Dahinter folgen Regulierungs- und Bürokratiekosten (79%) sowie fortschreitender Protektionismus (77%). "Alle drei Faktoren spiegeln die strukturelle Unsicherheit und die Herausforderungen wider, mit denen Finanzentscheider konfrontiert sind. Die deutsche Wirtschaft tritt das dritte Jahr in Folge auf der Stelle und die Umbrüche in der globalen Zollpolitik erschweren es zusätzlich, verlässliche Finanz- und Investitionsentscheidungen zu treffen. Das betrifft gerade exportorientierte Unternehmen", sagt Katarzyna Kompowska, Coface-CEO für die Region Nordeuropa. Erschwerend hinzu kommen regulatorische Anforderungen, denn nach Berechnungen des ifo Instituts kostet die ausufernde Bürokratie Deutschland jedes Jahr 146 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung.