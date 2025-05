BrandPilot AI erzielt mit AdAi Audit-Programm erste große Erfolge 

BrandPilot AI Inc., Kanada, ein führender Anbieter von KI-gestützter Marketing- und Werbetechnologie, berichtet über bedeutende Fortschritte mit seinem AdAi Audit-Programm. Nachdem das Unternehmen am 24. März 2025 das kostenlose AdAi Audit eingeführt hatte, sind inzwischen zwei Unternehmenskunden nach Abschluss ihrer Audits in kostenpflichtige Live-Tests übergegangen. Zwei weitere Unternehmen haben aktuell Audits begonnen, was das wachsende Interesse an der Lösung unterstreicht.

Ein besonders überzeugendes Ergebnis wurde bei einem großen kanadischen Investment- und Beratungsunternehmen erzielt: Die AdAi-Technologie von BrandPilot analysierte drei zentrale Marken-Keywords und stellte fest, dass 91 % der Suchanzeigen des Unternehmens in der Auktion keinen Wettbewerber hatten. Durch gezielte Gebotsoptimierung auf diese Keywords konnte der durchschnittliche Cost Per Click (CPC) innerhalb von nur 13 Tagen um 58 % gesenkt werden. Dies bedeutet erhebliche Einsparungen im Werbebudget und zeigt das Potenzial der Plattform zur Effizienzsteigerung bei Suchmaschinenkampagnen.

Die ersten beiden Unternehmenskunden, die vom kostenlosen Audit zu kostenpflichtigen Tests gewechselt sind, stammen aus unterschiedlichen Branchen: Zum einen handelt es sich um eine US-amerikanische Matratzenmarke mit erheblichem nationalen Werbebudget, zum anderen um eine kanadische Schmuckmarke, die für ihre personalisierten und saisonalen digitalen Kampagnen bekannt ist. Beide Unternehmen bestätigen damit den Mehrwert, den das AdAi Audit-Programm bereits in der Testphase liefern konnte.

Das Interesse an der Lösung wächst weiter: In der vergangenen Woche haben ein großer kanadischer Telekommunikationsanbieter, der sowohl Privat- als auch Geschäftskunden im Osten Kanadas betreut, sowie ein US-amerikanischer Marktführer im Bereich Kücheninnovationen – Teil eines Fortune-1000-Konzerns – neue Audits gestartet. Diese Entwicklung zeigt, dass BrandPilot AI mit seinem AdAi Audit-Programm eine breite Unternehmenszielgruppe anspricht und durch nachweisbare Effizienzgewinne überzeugt.

BrandPilot AI

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA1053241073

https://www.brandpilot.ai

