Goldaktien mit Chancen in einem unsicheren Marktumfeld 

Goldaktien bleiben die Top-Performer an den Aktienmärkten. Dieses Jahr profitieren die Unternehmen mehr denn je von einer Kombination, die es nur selten an den Märkten gibt. So führt der stetig steigende Goldpreis zu einem hohen Gewinnwachstum bei den Unternehmen. Gleichzeitig bietet ein Investment in diesem Sektor Schutz vor dem Handelskrieg und einer zurückkehrenden Inflation. Wir blicken auf interessante Titel wie Barrick Mining, Tesoro Gold und Alamos Gold.

US-Zollpolitik, geopolitische Konflikte und Rezessionsängste bestimmen das Umfeld

Die US-Zollpolitik, Konflikte in der Ukraine und in Kaschmir sowie die Sorge vor einer globalen Rezession bescheren den Aktienmärkten weltweit ein düsteres Szenario. Inzwischen haben zumindest die US-Märke zwar wieder die Verluste seit der Verkündung der Zölle am 2. April aufgeholt, aber das gilt halt nur für einen Teil der Aktien. Zum anderen aber ist ein Abrutschen der US-Wirtschaft in die Rezession nun nicht mehr ausgeschlossen. Vielen Konjunkturindikatoren und Unternehmenszahlen können Anleger noch nicht die Auswirkungen ansehen. Die machen sich nun erst einmal an den Häfen an der US-Ostküste bemerkbar, wo immer weniger Schiffe aus Ostasien ankommen. Neben China sind schließlich auch andere große Handelspartner der Vereinigten Staaten betroffen, beispielsweise Japan, Südkorea oder Vietnam.

Unsicherheit trotz Zinssenkungserwartungen

Die Börsianer in New York wiegen sich noch in Sicherheit. Allerdings haben bereits die Ausblicke vieler Unternehmen deutlich gemacht, dass da einiges auf die US-Wirtschaft zukommt. Dementsprechend rechnen viele Analysten mit der ersten Zinssenkung der Notenbank Federal Reserve bereits im Juni. Doch ob die kommt, dürfte noch in den Sternen bzw. Daten stehen. So schaut Fed-Boss Jerome Powell zum einen auf die Konjunktur, zum anderen aber auch auf die Inflation. Zölle verteuern Produkte automatisch. Insofern sollte man als Investor nicht überrascht sein, wenn die Fed ihr Pulver noch etwas länger trocken hält und die Auswirkungen auf die Inflation in den kommenden Monaten abwartet. Denn eine wirksame Inflationsbekämpfung funktioniert nur mit steigenden Zinsen.

Gold ist der sichere Hafen in Zeiten geopolitischer Unruhen

Für viele Anleger ist daher Gold der ultimative sichere Hafen. Doch der Preis wird nun schon seit Jahren nicht von der privaten Nachfrage getrieben. Der Hauptfaktor dürften Umschichtungen bei Zentralbanken sein. Statt Dollar-Anleihen wird lieber Gold gekauft. Dafür haben die USA selbst gesorgt. Nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs froren sie Reserven Russlands in US-Dollar ein und setzten weitere finanzielle Waffen mit Hilfe des Dollar ein. Seither kaufen immer mehr Länder Gold, in Osteuropa, aber vor allem in Asien. Kein Politiker in diesen Ländern will sich künftig in allzu große Abhängigkeit vom US-Finanzsystem und dem Dollar begeben. „Der Dollar ist unsere Währung, aber euer Problem“, soll der ehemaligen US-Finanzminister John Connally 1971 gesagt haben. Nun reagieren viele Staaten darauf.

Marktstimmung in New York: Fed-Zinssenkung im Juni unter Vorbehalt

Der steigende Goldpreis sorgt auf der anderen Seite für hohe Gewinne bei den Goldunternehmen. So hatten bereits die Schwergewichte Newmont und Agnico Eagle ein hohes Gewinnwachstum im ersten Quartal gezeigt. Nun im zweiten Quartal liegt der Goldpreis bisher klar über der Marke von 3.000 US-Dollar je Unze. Dementsprechend dürften Erlöse und Gewinne weiter steigen. Dabei gibt es weiterhin viele Chancen unter den Goldaktien. Wir blicken auf Barrick Mining, Tesoro Gold und Alamos Gold.

Barrick Mining: Goldgewinne, Herausforderungen und der Weg in die Zukunft

Barrick Mining (16,61 Euro; CA0679011084): Als bisher zweitgrößter Goldproduzent Nordamerikas müsste Barrick Mining stark von der aktuellen Entwicklung profitieren. Doch die Aktie macht bisher nicht mit bei der Rallye. Noch dazu beschloss der Board des Unternehmens, die Namensänderung von Barrick Gold in Barrick Mining – ausgerechnet mitten in einem Goldbullenmarkt. Doch so sieht sich der Konzern langfristig nun mal: Ein Gold- und Kupferproduzent. Im hier und jetzt sind aber die Kanadier vor allem ein Goldproduzent. Im Q1 förderte der Konzern 758.000 Unzen Gold sowie 44.000 Tonnen Kupfer. Für sein Gold bekam das Unternehmen durchschnittlich 2.898 US-Dollar je Unze, und damit 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Bemerkenswert: Die Kosten je produzierte Unze lagen bei Barrick im Q1 im Rahmen der Guidance von 700 bis 750 US-Dollar. Zahlentechnisch sieht es gut aus: Der Gewinn je Aktie stieg um 84% auf 0,35 US-Dollar und lag damit über den Erwartungen des Marktes. Barrick konnte seine Schulden weiter reduzieren, kaufte für 143 Mio. US-Dollar Aktien zurück und wird eine Quartalsdividende von 0,10 Dollar zahlen. Offen bleibt die Situation in Mali. Dort wird nicht produziert und bisher konnte sich Barrick nicht mit der Regierung einigen. Sollte eine Einigung kommen, wäre dies ein Treiber für die Aktie. Angesichts der starken Bilanz sind weitere Aktienrückkäufe kein Problem. Die Aktie hat im Vergleich zu anderen großen Produzenten den wohl größten Nachholbedarf.

El Zorro-Projekt in Chile: Auf dem Weg zu einem neuen Gold-Distrikt mit großem Potenzial

Im Norden Chiles könnte ein großer Gold-Distrikt entstehen. Denn Tesoro Gold (0,03 AUD; AU0000077208; ASX: TSO) entwickelt dort das El Zorro-Projekt. Es liegt bereits eine Ressource mit über 1,5 Mio. Unzen Gold vor. Das Areal erstreckt sich über eine Fläche von 570 km2, das Explorationspotenzial ist bisher nicht ausgeschöpft. An dem Unternehmen hat sich mit Gold Fields ein milliardenschwerer Goldproduzent aus Südafrika beteiligt. Der Bergbauriese betreibt in der Nähe bereits eine Goldmine. Aktuell hält man 17,5 Prozent der Anteile an Tesoro Gold und ist damit der größte Einzelaktionär. Für das Unternehmen spricht auch die Lage: El Zorro befindet sich in einer etablierten Mining-Region, wo auch Unternehmen wie Lundin Mining oder Capstone Metalle abbauen. Dementsprechend ist die Infrastruktur hier mit Straßen, Häfen, Wasserzugang oder Flughäfen bereits vorhanden. Laut der aktuellen Scoping-Studie könnten auf El-Zorro 651.000 Unzen Gold über 8 Jahre abgebaut werden. Da die Exploration des Geländes aber noch am Anfang steht, sind bei entsprechenden Bohrerfolgen auch größere Mengen möglich. Das Ziel des Unternehmens ist es, zunächst die Ressource zu steigern und auch qualitativ durch Infill-Bohrungen auf eine höhere Ebene zu heben. Zudem will Tesoro eine größere Kapitalerhöhung im Volumen von 11 Mio. Dollar durchführen. Dafür habe man bereits Zusagen von Investoren, meldete das Unternehmen. Mit den frischen Mitteln wäre Tesoro bis zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie finanziert und würde damit einen großen Schritt Richtung Minenbau machen. Zudem startete das Unternehmen bereits eine Umweltstudie zu dem Minenbau, die die Voraussetzung für eine Genehmigung ist. Der Developer gehört in die zweite Reihe der Goldaktien. Angesichts der jüngsten Meldungen ist Tesoro Gold aber eine Beimischungsmöglichkeit für langfristig orientierte, risikoaffine Investoren. Die Analysten von Morgans finden die Tesoro-Aktie attraktiv und raten in ihrer Studie Mitte März zu „speculative buy“ mit einem Kursziel von 0,11 AUD. Aktueller Kurs: 0,026 AUD.

Alamos Gold: Chancen im Umbruch – Nach schwachen Quartalszahlen zeigen sich erste Lichtblicke

Alamos Gold (22,95 Euro; CA0115321089): Alamos Gold ist keiner der bekannten Goldproduzenten in Nordamerika. Dennoch ist die Aktie einen Blick wert. Denn das Unternehmen befindet sich mitten im Umbruch, und so etwas bietet Chancen. Diese Phase zeigt sich auch in den Quartalszahlen, die von steigenden Kosten und einer schwachen Goldproduktion belastet wurden. So stieg zwar der bereinigte Gewinn im ersten Quartal auf 59,8 Mio. Dollar; die Goldproduktion lag aber mit 125.000 Unzen am unteren Ende der vom Unternehmen angepeilten Spanne. Zudem waren beide Werte höher erwartet worden. Nicht zuletzt haben die steigenden Kosten vielen Investoren mit AISC von 1.805 Dollar je Unze nicht geschmeckt. Die Aktie musste kräftig Federn lassen. Allerdings verspricht das Management Besserung. So berichtete CEO John A. McCluskey, dass mit Island Gold und Young-Davidson zwei wichtige Betriebe im April eine deutliche Verbesserung gezeigt hätten. Daher erwartet er eine höhere Produktion und niedrigere Kosten im zweiten Quartal. Darauf könnten spekulativ orientierte Anleger setzen.

Tesoro Gold

Land: Australien

ISIN: AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations – unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „könnten“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“ oder „potenziell“ oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

