Stardust Solar setzt Expansion in den USA fort 

Neues Franchise in Biloxi, Mississippi eröffnet

Stardust Solar Energy Inc. (TSXV: SUN | OTCQB: SUNXF | FSE: 6330) baut seine Präsenz in den Vereinigten Staaten weiter aus. Kürzlich gab das Unternehmen die Eröffnung seines 93. Franchise-Standorts bekannt – diesmal in Biloxi, Mississippi.

Wachstum entlang der Golfküste

Das neue Franchisegebiet umfasst sechs Bezirken entlang der Golfküste mit rund 400.000 Einwohnern. Die Region bietet günstige Rahmenbedingungen für den Ausbau der Solarenergie: hohe Sonneneinstrahlung, staatliche Förderungen und eine Bevölkerung, die zunehmend offen für erneuerbare Energien ist.

Zusätzliche Standortvorteile ergeben sich aus der Nähe zu Häfen, touristisch geprägten Städten und militärischen Einrichtungen – Faktoren, die das wirtschaftliche Potenzial der Region zusätzlich stärken.

Strategischer Schritt für weitere Expansion

„Die Golfküste der USA zählt zu den am schnellsten wachsenden Solarmärkten – dank reichlich Sonnenschein, attraktiven Förderprogrammen und einer energiebewussten, widerstandsfähigen Kundschaft“, sagte Mark Tadros, Gründer und CEO von Stardust Solar.

„Die Aufnahme von Biloxi als unser 93. Franchise unterstreicht unsere Strategie, das Wachstum in nachfragestarken Regionen zu konzentrieren, und bringt uns unserem Ziel näher, bis Jahresende über 100 Franchises zu verfügen.“

Ein weiterer Aspekt: Mit dem neuen Standort sichert sich Stardust Solar ein exklusives Vorkaufsrecht für bis zu vier weitere Franchisegebiete in den angrenzenden Bundesstaaten Louisiana und Alabama – ein gezielter Ausbau strategischer Optionen.

Stabiles Wachstum

Seit Anfang 2024 ist das Franchise-Netzwerk von Stardust Solar von 78 auf 93 Standorte gewachsen. Grundlage dieses Ausbaus ist ein skalierbares Modell: Neue Partner profitieren von einer etablierten Plattform für Vertrieb, Technik und Projektabwicklung – ergänzt durch umfassende Schulungen und laufende Unterstützung.

Fokus auf dezentrale Energielösungen

Stardust Solar konzentriert sich auf drei zentrale Bereiche: Photovoltaik, Energiespeicherung und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Mit dem Schritt nach Biloxi möchte das Unternehmen seine Ausrichtung stärken, ein aktiver Akteur in der Umgestaltung des Energiemarkts zu sein.

Stardust Solar Energy Inc.

Land: Kanada/BC

ISIN: CA8552811017

https://stardustsolar.com/

