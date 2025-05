ZenaTech stärkt US-Südost-DaaS-Geschäft durch Übernahme eines Landvermessungsunternehmens in Florida 

ZenaTech, ein Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf KI-Drohnen, Drone as a Service (DaaS), Enterprise SaaS und Quantencomputing, hat ein Übernahmeangebot für ein etabliertes Landvermessungsunternehmen in Florida abgegeben. Dieses Unternehmen soll als Ergänzung zu einer bereits übernommenen Landvermessungsfirma dienen. Mit dieser Akquisition will ZenaTech seine DaaS-Präsenz im wachstumsstarken Markt Florida stärken. Es wäre die vierte Übernahme in der Südostregion der USA und die fünfte landesweit.

CEO Shaun Passley betont, dass die Übernahme die regionale Abdeckung in Florida verbessert und schnellere sowie präzisere drohnengestützte Vermessungen für Kunden aus Bauwesen, Immobilien und öffentlichem Sektor ermöglicht. Gleichzeitig beschleunigt sie die nationale DaaS-Expansion. Der globale Markt für Drohnenvermessung wächst jährlich um über 19 %. ZenaTech plant, dieses Wachstum zu nutzen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Geschäftsmodell mit langfristigem Wert in traditionellen Branchen zu etablieren, die für Drohneninnovationen offen sind.

Präzise Landvermessungen sind für Planung, Design und Umsetzung von Infrastrukturprojekten sowie für rechtliche Zwecke unerlässlich. Drohnen mit Sensoren, Kameras, LiDAR und GPS revolutionieren die Branche, indem sie große Flächen in Stunden statt Wochen oder Monaten erfassen.

Das DaaS-Modell von ZenaTech funktioniert ähnlich wie Software-as-a-Service: Unternehmen und Behörden können Drohnenlösungen auf Abonnement- oder Pay-per-Use-Basis nutzen, ohne selbst Drohnen anschaffen, betreiben oder warten zu müssen. Vorteile sind geringere Einstiegskosten, Skalierbarkeit nach Bedarf und Zugang zu modernster Drohnentechnologie.

ZenaTech wurde 2017 gegründet, betreibt sieben Büros weltweit und setzt seine Drohnen- und Softwarelösungen in verschiedenen Branchen wie Landwirtschaft, Verteidigung, Gesundheitswesen, Industrie und Logistik ein. Das Unternehmen unterstützt Kunden bei Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung, um Effizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen zu erzielen.

———

Lassen Sie sich in den Verteiler für Harvest Technology oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: „Verteiler Harvest Technology“ oder “Nebenwerte”.

Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Harvest Technology existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Harvest Technology. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Harvest Technology können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations – unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Harvest Technology einsehen: https://harvest.technology/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Harvest Technology vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „könnten“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“ oder „potenziell“ oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post ZenaTech stärkt US-Südost-DaaS-Geschäft durch Übernahme eines Landvermessungsunternehmens in Florida appeared first on Small- and MicroCap Equity.