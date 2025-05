ARVO 2025: NurExone präsentiert Erfolge in der Sehnervenforschung auf der renommiertesten internationalen Konferenz für Augenheilkunde 

Hochgelobte Präsentation auf der ARVO 2025

Die internationale Elite der Augenforschung traf sich auf der Jahreskonferenz der ARVO 2025 (Association for Research in Vision and Ophthalmology) in Salt Lake City. Mit über 11.000 Mitgliedern aus mehr als 75 Ländern ist die ARVO eine der weltweit wichtigsten Plattformen für die Augen- und Sehforschung. Für das israelische Biotech-Unternehmen NurExone Biologic Inc. (WKN: A3D8XP; ISIN: CA67059R1091) war es daher eine besondere Ehre, in diesem Jahr seine neuesten Forschungsergebnisse auf dieser großen, renommierten Bühne präsentieren zu können.

Die Präsentation wurde von Prof. Ygal Rotenstreich, Direktor des Retinal Research Lab am Sheba Medical Center und Leiter der Studie, gehalten. Er präsentierte überzeugende Daten zur strukturellen und funktionellen Erholung des Sehnervs in Tiermodellen nach der Behandlung mit NurExones Vorzeigeprodukt ExoPTEN in präklinischen Studien. Die Präsentation stieß bei den anwesenden Experten auf großes Interesse, was als klares Signal für das Potenzial der Exosomen-basierten Technologie gewertet werden kann.

Ein Hoffnungsschimmer für Millionen von Glaukompatienten

Auch die Wissenschaft spricht für sich: ExoPTEN ist ein vielversprechender Arzneimittelkandidat, der das Potenzial hat, die neuronale Regeneration und funktionelle Erholung nach einer Schädigung des zentralen Nervensystems zu fördern – insbesondere bei Patienten, deren Sehnerv irreparabel geschädigt ist.

Das Glaukom ist eine der Hauptursachen für irreversible Erblindung und betrifft weltweit etwa 80 Millionen Menschen. Die Krankheit führt zu einem fortschreitenden Verlust von Ganglienzellen der Netzhaut und schließlich zur Degeneration des Sehnervs. Die derzeitigen Therapien konzentrieren sich auf die Senkung des Augeninnendrucks. AbbVie (WKN: A1J84E; ISIN: US00287Y1091) hat beispielsweise Lumigan, ein Prostaglandin-Analogon, das den Augeninnendruck senkt, in seinem Portfolio. Travatan Z von Alcon (WKN: A2PDXE; ISIN: CH0432492467) hat eine ähnliche Wirkungsweise.

Ein weitaus effektiverer Therapieansatz, der die Erblindung von Glaukompatienten verhindern könnte, wäre jedoch die Wiederherstellung geschädigter Nervenverbindungen. Genau an dieser Stelle setzt ExoPTEN an: Es nutzt Nanopartikel als Transportvehikel, um gezielt das PTEN-Protein zu hemmen – einen negativen Regulator des neuronalen Wachstums. Präklinische Modelle haben bereits gezeigt, dass ExoPTEN die Regeneration des Sehnervs nach einer Verletzung deutlich verbessert.

Breite Anerkennung auf internationalen Fachkonferenzen

Mit der Präsentation auf der ARVO hat NurExone nun einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht und die wohlverdiente Aufmerksamkeit der internationalen Fachwelt auf sich gezogen. Die vorgestellten präklinischen Daten untermauern die Vision des Unternehmens, ExoPTEN als neuartige Therapie für die Regeneration des Sehnervs zu etablieren – ein Hoffnungsschimmer für Millionen von Patienten weltweit.

NurExone war 2025 bereits auf zahlreichen hochkarätigen Branchenveranstaltungen vertreten, um diesen innovativen Therapieansatz in die Welt zu tragen. So präsentierte das Unternehmen beispielsweise auf der MIXiii 2025, einer führenden israelischen Innovationskonferenz. Darüber hinaus wurde Professor Michael Belkin, Leiter des Ophthalmologie-Projekts bei NurExone, mit dem Lifetime Achievement Award geehrt – eine Anerkennung seiner jahrzehntelangen Beiträge zur Augenheilkunde.

Darüber hinaus wurden auf der ISEV-Konferenz (International Society for Extracellular Vesicles) in Wien präklinische Ergebnisse zur Regeneration des Gesichtsnervs vorgestellt, die in Zusammenarbeit mit dem Technion – Israel Institute of Technology – durchgeführt und teilweise von NurExone unterstützt wurden. Diese Studien erweitern das Anwendungsspektrum der Exosomen-basierten Therapien von NurExone über bestehende Indikationen wie Rückenmarks- und Sehnervenschäden hinaus.

———-

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada

