PORR mit starkem Start ins Jahr 2025: Aufträge und EBIT steigen deutlich 

Am 22. Mai veröffentlichte die PORR starke Zahlen zum ersten Quartal 2025.

Neue großvolumige Projekte unter anderem aus dem deutschen Hochbau, sorgten im ersten Quartal 2025 für besonders viel Bewegung in den Auftragsbüchern der PORR. Das Betriebsergebnis (EBIT) wurde auf 12,6 Mio. EUR gesteigert, womit das Quartal vielversprechend abgeschlossen wurde. Der Auftragseingang stieg um 17,4 % auf 1.539 Mio. EUR, der Auftragsbestand erhöhte sich um 4,4 % auf 8.812 Mio. EUR. Besonders im Segment DE gab es mit +81,1 % einen starken Zuwachs an Neuaufträgen, darunter Projekte wie der Bau einer Gemeinschaftsschule in Berlin und verschiedene mittelgroße Wohnbauprojekte. Auch in Tschechien und Polen wurden neue Infrastruktur- und Gesundheitsbauaufträge gewonnen.

Der Tiefbau bleibt in Europa der Wachstumsmotor, getrieben durch den Ausbau von Transport- und Energieinfrastruktur, beides Kernkompetenzen der PORR. Im Hochbau gibt es Impulse aus dem Gesundheitsbau sowie aus anspruchsvollen Bereichen wie Datencenter und Industriebau.

Die Produktionsleistung lag im ersten Quartal bei 1.270 Mio. EUR, witterungsbedingt 4,0 % unter dem Vorjahr. Das größte Segment AT / CH – das stabile Rückgrat der PORR – wuchs um 10,4 %, das Segment Infrastruktur International um 24,9 %. Die Umsätze blieben mit 1.264,8 Mio. EUR stabil. Trotz höherer Personalkosten konnten Einsparungen beim Materialaufwand und sonstigen bezogenen Herstellungsleistungen erzielt werden, wodurch das EBIT um 11,7 % auf 12,6 Mio. EUR stieg und die EBIT-Marge auf 1,0 % zulegte.

Die Eigenkapitalquote erhöhte sich leicht auf 19,8 %, das Eigenkapital stieg absolut auf 833,7 Mio. EUR. Die Nettoverschuldung lag mit 259,5 Mio. EUR über dem Vorjahreswert, unter anderem durch strategische Zukäufe, Rückzahlungen von Hybridkapital und den Rückkauf eigener Aktien. Die PORR Aktie zeigte sich stark und stieg zum Quartalsende auf 26,25 EUR, ein Plus von 84,9 % gegenüber dem Vorjahr; die Marktkapitalisierung lag bei rund 1 Mrd. EUR.

Für das Gesamtjahr 2025 erwartet der Vorstand auf Basis des erneut gestiegenen Auftragsbestands von 8,8 Mrd. EUR weiterhin eine moderate Steigerung von Leistung und Umsatz sowie eine EBIT-Marge von 2,8 bis 3,0 %. Das Ziel bis 2030 ist eine EBIT-Marge von 3,5 bis 4,0 %.

Die Einschätzung des weiteren Geschäftsverlaufs orientiert sich an den aktuellen Rahmenbedingungen in den einzelnen Bereichen sowie an den Chancen und Risiken, die sich in den jeweiligen Märkten ergeben. Sollte sich die risikobehaftete politische Situation verschärfen, könnte dies negative Auswirkungen auf die PORR und ihre Geschäftstätigkeit haben. Jegliche Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung ist daher mit Prognoserisiken behaftet.

