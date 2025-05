Private Infortrend Enterprise Cloud (IEC) beschleunigt KI-Transformation

TAIPEI, 27. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE: 2495), ein führender Anbieter von Speicher- und KI-Lösungen für Unternehmen, kündigte heute die Einführung der innovativen Infortrend Enterprise Cloud (IEC) an. Diese private All-in-one-Cloud ermöglicht es Unternehmen, KI-Initiativen in verschiedenen Anwendungen und Branchen zu beschleunigen.

Während die Bereitstellung von KI-bezogenen Anwendungen mit herkömmlichen Servern komplex und zeitaufwändig ist, ermöglicht IEC die Einrichtung der Plattform in weniger als 30 Minuten. Nutzer können Anwendungen schnell über den integrierten Anwendungsmarkt starten und bestehende Unternehmensanwendungen nahtlos migrieren. Um mehrere KI-Anwendungen zu beschleunigen, maximiert IEC die Computing-Effizienz durch automatischen Ressourcenausgleich und GPU-Optimierung, einschließlich GPU-Sharing, Passthrough und Clustering mit Unterstützung für bis zu 80 GPUs auf 20 Nodes. Umfassende Datenschutz-Tools gewährleisten einen kontinuierlichen Betrieb und schützen vor Datenverlusten. Für wachsende Datenmengen bietet IEC Kapazitätserweiterungen durch externe Speicherlösungen von Infortrend an. IEC bietet drei Compute-Node-Modelle mit flexiblen GPU- und U.2-NVMe-SSD-Konfigurationen, um spezifische Anforderungen zu erfüllen. Mit diesen Funktionen versetzt IEC Unternehmen in die Lage, die KI-Transformation schneller und einfacher zu gestalten.

„Viele Unternehmen streben eine schnellere Einführung von KI an, aber die Komplexität hält sie davon ab. IEC vereinfacht diesen Weg und macht KI leichter zugänglich. Mit seiner leistungsstarken GPU-Optimierung unterstützt er rechenintensive Workloads wie generative KI, HPC und 3D-Rendering und ermöglicht gleichzeitig schnellere KI-Innovationen in Branchen wie der Fertigung, dem Gesundheitswesen, dem Einzelhandel und der allgemeinen IT", so Frank Lee, leitender Direktor für Produktplanung bei Infortrend Technology.

Über Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.

Infortrend und EonStor sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Infortrend Technology, Inc.; andere Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

