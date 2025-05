Luftangriffe sollen Russlands Siegeswillen zeigen

KIEW/MOSKAU (dpa-AFX) - Die massiven russischen Luftangriffe auf die Ukraine der vergangenen Tage hatten nach Einschätzung von US-Militärexperten auch ein psychologisches Ziel. Sie sollten die ukrainische Widerstandskraft schwächen und den Westen von weiterer Unterstützung abhalten. Das Institut für Kriegsstudien (ISW) schrieb in seinem Lagebericht, Russland wolle mit solchen Angriffen suggerieren, dass es den Krieg gewinnen könne.

Dabei sei bei dem Angriff in der Nacht auf Montag, gestützt auf Kiewer Angaben, eine Rekordzahl von 355 Kampfdrohnen und Drohnenattrappen zum Einsatz gekommen. In der Kombination von Raketen und Drohnen zählten die Attacken in den Nächten auf Sonntag und Montag zu den schwersten in mehr als drei Jahren Krieg, schrieb das Institut. Bei den Angriffen wurden mehr als ein Dutzend Menschen getötet, es gab viele Verletzte und große Schäden.