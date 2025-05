Technik auf vergleichbarem Niveau - Marktattraktivität entscheidet sich über Infrastruktur, Preis und Vertrauen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Neuer Attraktivitätsindex Elektromobilität von

BearingPoint und dem Handelsblatt Research Institute zeigt: der Weltmarkt der

E-Autos ist in Bewegung: Chinesische Marken holen auf - deutsche Hersteller

verteidigen Heimvorteil. Als Markt ist China führend im globalen Vergleich -

USA, Deutschland und insbesondere Frankreich sind eher abgeschlagen.



Während der technologische Fortschritt von Elektrofahrzeugen weltweit auf hohem

und vergleichbarem Niveau angekommen ist, entscheiden heute andere Faktoren über

die Attraktivität von Märkten und die Kaufentscheidung potenzieller Kundinnen

und Kunden. Der neue Attraktivitätsindex Elektromobilität 2025 von BearingPoint

und dem Handelsblatt Research Institute vergleicht erstmals die vier großen

Auto-Märkte China, Deutschland, Frankreich und die USA. Ziel des Index ist es,

auf Basis objektiver Daten sowie einer jeweils länderspezifischen Umfrage unter

Autofahrerinnen und Autofahrern zu bewerten, wie attraktiv batterieelektrische

Fahrzeuge (BEV) in einem bestimmten Markt wahrgenommen werden - und welche

Faktoren den Markterfolg dort maßgeblich beeinflussen.





Mit einem Indexwert von 133,5 Punkten (Basiswert 100) führt China das Rankingan, gefolgt von den USA (114,4), Deutschland (108,4) und Frankreich (94,6). Dietechnologische Basis der angebotenen E-Fahrzeuge - darunter Reichweite,Ladegeschwindigkeit und Verbrauch - nähert sich bei einer Vielzahl der Modellein allen vier Ländern an. Der Wettbewerb verlagert sich deshalb zunehmend wegvon der Technik selbst hin zu infrastrukturellen und politischenRahmenbedingungen sowie zum Vertrauen in Marken."Chinas Vorsprung ist strategisch fundiert - aber nicht uneinholbar. Erresultiert aus jahrelangen politischen Maßnahmen, massiver Förderungeinheimischer Automobilhersteller, gezielter Marktregulierung und konsequentemTechnologietransfer. Europa bleibt konkurrenzfähig, wenn esinnovationsfreundliche Rahmenbedingungen schafft, internationale Märkte füreuropäische Hersteller zugänglich hält, schneller reguliert und fördert und denFokus auf Qualität, Digitalisierung und Nachhaltigkeit beibehält", kommentiertDr. Sven Jung, Director Economic Analysis & Financial Planning des HandelsblattResearch Institute.Ladeinfrastruktur entscheidet über AlltagstauglichkeitBesonders deutlich zeigt sich die Bedeutung der Ladeinfrastruktur: In China undDeutschland profitieren BEV-Kundinnen und -Kunden von einer hohen Dichteöffentlicher Ladepunkte. Diese bietet nicht nur im urbanen Raum, sondern auch inder Fläche die notwendige Versorgungssicherheit. In Frankreich und den USAhingegen bleibt das Ladenetz insbesondere in ländlichen Regionen und in