Dax startet leicht im Plus - Aufwärtstrend bleibt intakt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Dienstag zunächst leichte Kursgewinne verzeichnet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Dax mit rund 24.080 Punkten berechnet, was einem Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag entspricht. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, Siemens Energy und die Deutsche Börse, am Ende Eon, RWE und Heidelberg Materials.



"Der Dax tendiert weiter seitwärts und konsolidiert in einer engen Handelsspanne um die 24.000er-Marke", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Mangels neuer Impulse - bedingt durch den gestrigen US-Feiertag - können Anleger derzeit keine weiteren Erkenntnisse zum deutschen Aktienmarkt gewinnen."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RWE AG! Long 30,61€ 0,21 × 14,86 Zum Produkt Short 34,87€ 0,23 × 13,63 Zum Produkt