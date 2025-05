Devisen Eurokurs gibt zum US-Dollar nach - Schwache Inflation in Frankreich Der Kurs des Euro ist am Dienstag gesunken. Nach einer unerwartet schwachen Inflation in Frankreich fiel die Gemeinschaftswährung bis auf ein Tagestief von 1,1343 US-Dollar. Am frühen Morgen wurde sie noch etwa einen halben Cent höher gehandelt. …