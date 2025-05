Weder BYD noch Xiaomi: Diese China-Aktie hat noch kaum einer auf der Rechnung!

Eine wachsende Zahl an international bekannten Global Playern kommt aus China. Dazu gehören nach einer fulminanten Aufholjagd gegenüber Tesla der Fahrzeugbauer BYD sowie Hardware-Hersteller Xiaomi . Im Online-Handel sind in Europa längst auch Alibaba sowie PDD Holdings mit seiner Shopping-App Temu feste Größen geworden – mit einem entsprechend hohen Anlegerinteresse und zuletzt stark gestiegenen Aktienkursen.

Die Marken kennt jeder, das Unternehmen dahinter kaum einer

Grund hierfür ist vor allem die 2019 erfolgte Übernahme der finnischen Unternehmensgruppe Amer Sports. Zu dieser gehören vor allem auf Wintersportprodukte spezialisierte Marken wie Salomon und Atomic sowie Wilson, das vor allem Ballsportlerinnen -und sportlern ein Begriff sein dürfte.

Zum Portfolio von Anta Sports, das nach Adidas und Nike der weltweit drittgrößte Sportartikelhändler ist, gehören außerdem die kanadische Outdoor-Marke Arc'teryx sowie das China-Geschäft des ursprünglich aus Italien stammenden Bekleidungshändlers Fila.

Erst vor wenigen Wochen hat das in Jinijang beheimatete Unternehmen außerdem bekannt gegeben, die deutsche Outdoorbekleidungsmarke Jack Wolfskin zu kaufen. Der Konzern wird für 262 Millionen Euro den Besitzer den wechseln. Das zeigt die Ambitionen von Anta Sports, auch mithilfe von Akquisitionen zum weltweit führenden Sportartikelhersteller aufzusteigen.

Großes Nachholpotenzial nach jahrelangem Bärenmarkt

Am Kursverlauf der Aktie waren diese Ambitionen in den vergangenen Jahren jedoch nicht abzulesen. Gemeinsam mit einem Hoch der Börse in Hongkong im Sommer 2021 kletterte die Anta-Sports-Aktie auf ihr bis heute gültiges Allzeithoch von 191,90 Hongkong-Dollar (HKD; umgerechnet 21,57 Euro).

Seither ging es steil bergab. Auf dem Höhepunkt des aktuellen Bärenmarktes der Aktie betrugen die Verluste gegenüber dem Allzeithoch 68,2 Prozent, erzielt im Januar letzten Jahres. Doch seither geht es wieder voran. Inzwischen hat die Erholung eine Ausdehnung von mehr als 50 Prozent erreicht.

Aktie gewinnt dank technischer Stärke an Fahrt

Und das dürfte mit Blick auf die stark verbesserte technische Indikation erst der Anfang gewesen sein. Innerhalb der seit 3 Jahren anhaltenden Bodenbildung ist es zu einem mittelfristigen Aufwärtstrend gekommen. Zwar scheiterten zwei Ausbruchsversuche über den Widerstandsbereich zwischen 95,00 und 100,000 HKD, doch die Bullen arbeiten bereits an einem weiteren Anlauf.

Unterstützung hierfür bekommen sie dabei sowohl vom Relative-Stärke-Index (RSI) als auch dem Trendstärkeindikator MACD, die sich gemeinsam mit der Aktie in Aufwärtstrends befinden. Dabei sind vor allem dem MACD bullishe Divergenzen gelungen, der nämlich befand sich schon zuvor gegen den Trend der Aktie in einer Aufwärtsbewegung. Solche Divergenzen sind oft die Vorboten nachhaltiger Trendwendebewegungen.

Im aktuellen Preisbereich liegt außerdem die auf Wochenbasis ermittelte 200-Tage-Linie. Sollte es den Käuferinnen und Käufern gelingen, diese nachhaltig zu überwinden, wäre eine Trendwende auch durch dieses Signal eingeleitet und viel Platz nach oben.

Attraktive Bewertung, vor allem gegenüber der Konkurrenz

Mittel- und langfristig höhere Kurse sind außerdem durch die überschaubare Unternehmensbewertung gestützt. Für 2025 ist Anta Sports mit rund dem 18-fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet. Für 2026 liegt das von Expertinnen und Experten geschätzte Gewinnvielfache bei 15,7.

Zum Vergleich: Für Adidas legen Investoren aktuell das 29-fache der für das laufende Geschäftsjahr geschätzten Gewinne auf den Tisch, für Nike beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis 28,2. Mit einer Dividendenrendite von 2,9 Prozent zahlt Anta Sports außerdem die höchste Dividende der drei Konzerne. Das macht die Aktie auch für ausschüttungsorientierte Anlegerinnen und Anleger attraktiv.

Fazit: Chance nicht entgehen lassen!

Angesichts der attraktiven Bewertung und des starken Portfolios an weltbekannten Marken sind Analystinnen und Analysten mit überwältigender Mehrheit bullish für die Aktie.

Bei insgesamt 38 Empfehlungen kommt Anta Sports 26 Mal auf "Kaufen", 10 Mal auf "Übergewichten" und nur zweimal auf "Halten". Zum Verkauf ist die Aktie, für die ein mittleres Kursziel von knapp 116,62 HKD (13,11 Euro) angegeben ist, kein einziges Mal empfohlen. Damit beträgt die Upside rund ein Viertel – und damit mehr als beispielsweise bei BYD (+15,8 Prozent) oder Xiaomi (+21,1 Prozent).

Anlegerinnen und Anleger, die auf der Suche nach China-Exposure sind, sollten ihre Blicke daher nicht nur auf bereits bekannte Börsengrößen, sondern auch potenzielle Rallyekandidaten wie Anta Sports richten. Dass auch Werte aus der zweiten Reihe hohes Potenzial bergen, hat zuletzt NetEase bewiesen. Wer der Hebel-Idee des wallstreetONLINE-TrendFinders gefolgt ist und den Call-Optionsschein MJ2ZJW gekauft hat, darf sich inzwischen über ein Plus von fast 80 Prozent freuen.

Dieser KO sorgt für Hebel-Power im Depot!

Wer den aussichtreichen Trend der Anta-Sports-Aktie mit einem Hebel begleiten möchte, kann hierfür auch das KO-Zertifikat MJ356U setzen. Das Endloszertifikat verfügt über einen Basispreis von 72,72 HKD (8,18 Euro) und bietet aktuell einen attraktiven Hebel von 4,2. Daraus ergibt sich für einige beispielhafte Fälle folgendes Auszahlungsprofil:

Doch Vorsicht: Sollte Anta Sports unter 72,72 HKD fallen, wo neben dem Basispreis auch die KO-Barriere liegt, verfällt MJ356U wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

