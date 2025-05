KSB SE & Co. KGaA / KSB investiert in Großwärmepumpen-Hersteller (FOTO)

unicum schrieb 27.03.25, 15:47

Gute Zahlen! In den Ertragszahlen leicht besser, vor allem, wenn man berücksichtigt, dass es einige kleinere Ertragsbelastungen gab (SAP, Risikovorsorge, Betriebsprüfung) und im Vorjahr den Ertrag aus der Versicherungszahlung in Sachen "Hagelschaden" enthalten war. Generell muss man bei KSB auch immer sehen, dass die traditionell keine Rechnungslegungskosmetik betreiben, im Gegensatz zu anderen. Außerdem fallen bei den meisten Bewertern die Festgeldanlagen aber andererseits auch die marktkonforme Bewertung des Nettoanteils der Minderheiten am Konzern unter den Tisch.



Ausblick bedeutet in Mittelwert ein EBIT von 250 M€, was einer recht ordentlichen Marge von 8,2% entspricht. Das müssten die erreichen. Das Nettoergebnis müsste bei angenommenen überproportional steigendem Anteil der Minderheiten am Ergebnis bei 135 M€ herauskommen => EpA: 77 Euro! Die Dividende von 26,76 Euro dürfte gesichert sein.



Leider konnte ich keinen Capex-Ausblick finden. Ich nehme deshalb weiterhin sehr hohe 130 M€ an.



Die Aktie ist m.E. weiterhin grundsätzlich unterbewertet (war aber schon immer günstig). Dabei gehe ich von einer zukünftigen nachhaltigen EBIT-Marge von "nur" 8% und keinem realen Umsatzwachstum aus. Das Management hingegen will bekanntlich bis 2030 nachhaltig ">10%" erreichen.



Immerhin ist KSB ein klarer Infrastruktur-Investitionsprofiteur.