Asklepios und Aidoc setzen neuen Standard in der Patientenversorgung mit der umfassendsten KI-Implementierung im deutschen Privatkliniksektor

HAMBURG, Deutschland, 27. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Asklepios führt als erster privater Klinikbetreiber eine zentrale KI-Plattform in der Radiologie ein, um die Patientenversorgung an mehr als 25 Klinikstandorten signifikant zu verbessern. Ziel der strategischen Partnerschaft von Asklepios mit dem international agierenden Technologieunternehmen Aidoc ist der Einsatz von Aidocs aiOS als radiologisches Entscheidungsunterstützungssystem in den Fachabteilungen der Klinikgruppe. Pilotiert wird das KHZG-geförderte Projekt an den Asklepios Standorten in Hamburg-Altona, Hamburg-Wandsbek und Sylt, wo das System schon erfolgreich im Einsatz. Bis Ende des Jahres soll der bundesweite Rollout beendet sein.

Die Asklepios Kliniken haben erfolgreich die preisgekrönte aiOS-Plattform von Aidoc implementiert und rollen diese nun in über 25 Krankenhäusern aus, um die Patientenversorgung in ganz Deutschland zu verbessern.

„Mit dieser umfassenden Implementierung verfolgt Asklepios als einer der größten Gesundheitsversorger Deutschlands mit über 170 Einrichtungen mehrere zentrale Ziele: die Verkürzung der Zeit zwischen Diagnose und Behandlung, die Qualitätssicherung in der Befundung und die Entlastung unserer Ärztinnen und Ärzte", erläutert Marco Walker, CEO der Asklepios Kliniken Gruppe. „Es geht darum, unser ärztliches und pflegerisches Fachpersonal gezielt in ihrer täglichen Arbeit unterstützen – mit den richtigen Informationen zur richtigen Zeit", so Walker.

„Das KI-Projekt in der Radiologie ist der erste auch extern sichtbare Teil des größten Digitalisierungsprojekts bei Asklepios: dem Health Data Hub, der aktuell in fünf verschiedenen Themenschwerpunkten erarbeitet wird und als neue zentrale Analyseplattform des Konzerns viele Arbeits- und Entscheidungsprozesse im klinischen Alltag positiv verändert", ergänzt PD Dr. Sara Sheikhzadeh, Chief Medical Officer (CMO) der Asklepios Kliniken. Im Health Data Hub dient die KI-Software von Aidoc als Clinical Decision Support System, kurz CDSS. Der Einsatz von KI in der Radiologie unterstützt zum Beispiel Prognose- und Risikoeinschätzungen und generiert Handlungsempfehlungen. Mitarbeitende haben dann mehr Zeit für die Versorgung der Patient:innen. Das Klinikpersonal wird dabei insbesondere während der Nachtschichten entlastet. „Diese Maßnahmen sind auch eine direkte Antwort auf die steigende Arbeitslast und den Fachkräftemangel in der Radiologie", so PD Dr. Sheikhzadeh.