Adidas: Gehebelte Renditechancen mit (Turbo)-Calls

Wie die Mehrzahl der DAX-Werte konnte auch die Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) die nach dem durch das US-Zollchaos verursachten Kursverluste wieder wettmachen. Notierte die Aktie am 7.4.25 zeitweise sogar bei 175,30 Euro, so wird sie derzeit wieder bei 218 Euro gehandelt.

Da es bereits Indizien für eine Bewegung von europäischen Verbrauchern zu europäischen Produkten gäbe und die Entwicklung außerhalb der USA an Bedeutung gewinne, bekräftigten die Experten der UBS mit einem Kursziel von 279 Euro ihre Kaufempfehlung für die UBS-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung zumindest wieder auf 235 Euro fortsetzen, wo sie zuletzt am 10.3.25 notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte rechnen.