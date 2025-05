Modern Meadow stellt auf dem Global Fashion Summit die neue Marke INNOVERA(TM) Leather Alternative vor

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nutley, N.J. (ots/PRNewswire) - Modern Meadow wird ausstellen und über dieZukunft des Bio-Designs für luxuriöse transformative Materialien der nächstenGeneration berichtenModern Meadow (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4434381-1&h=3492885999&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4434381-1%26h%3D106241991%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmodernmeadow.com%252F%26a%3DModern%2BMeadow&a=Modern+Meadow) , ein führendes Unternehmen im Bereich Bio-Design, gab bekannt, dass esauf dem Global Fashion Summit (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4434381-1&h=636249283&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4434381-1%26h%3D2611478988%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fglobalfashionsummit.com%252F%26a%3DGlobal%2BFashion%2BSummit&a=Global+Fashion+Summit) , der führendeninternationalen Veranstaltung für Nachhaltigkeit in der Mode, sein Material dernächsten Generation vorstellen wird, das jetzt unter dem Namen INNOVERA(TM)bekannt ist. INNOVERA(TM), früher bekannt als BIO-VERA®, wird in Zukunft daswichtigste Materialprodukt von Modern Meadow sein und steht im Einklang mit derAusrichtung des Unternehmens, die beste nachhaltige Lederalternative auf demMarkt anzubieten. Während des Gipfeltreffens vom 3. bis 5. Juni in Kopenhagenwird Modern Meadow INNOVERA(TM) ausstellen und sein CEO, David Williamson, PhD,wird an einer Podiumsdiskussion zum Thema "Bio-Design Futures" teilnehmen."Innovationen, die sich auf Bioengineering, von der Natur inspirierte Proteineund kommerzielle Lösungen konzentrieren, sind für die Zukunft der Nachhaltigkeitin der Mode unerlässlich", so Dr. Williamson. "Indem wir unsere RessourcenINNOVERA(TM) widmen, positionieren wir Modern Meadow, um einen nachhaltigenWandel voranzutreiben und die fortschrittlichste Lederalternative zu liefern.Dieser einzigartige Fokus ermöglicht es uns, die kommerzielle Produktioneffizienter zu gestalten, Industriepartnerschaften zu vertiefen undsicherzustellen, dass Designer und Marken Zugang zu einem luxuriösen,hochleistungsfähigen Material haben, das schön und besser für den Planeten ist."INNOVERA(TM) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4434381-1&h=4039033607&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4434381-1%26h%3D1586822287%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.innovera-world.com%252F%26a%3DINNOVERA%25E2%2584%25A2&a=INNOVERA%E2%84%A2) wird aus pflanzlichen Proteinen, Biopolymeren undrecyceltem Kautschuk hergestellt und besteht zu mehr als 80 % aus erneuerbaremKohlenstoff. INNOVERA(TM) ist völlig tierversuchsfrei und ahmt das Aussehen und