Japan verliert Supermachtstatus im globalen Schuldenranking an Deutschland

Trotz eines Rekordwerts beim Nettoauslandsvermögen in Höhe von 533,05 Billionen Yen – umgerechnet rund 3,7 Billionen US-Dollar – liegt das Land nun hinter Deutschland, wie das japanische Finanzministerium am Dienstag bekannt gab. Die Bundesrepublik brachte es Ende 2024 auf 569,7 Billionen Yen, während China mit 516,3 Billionen Yen auf Rang drei rutschte.

Finanzminister Katsunobu Kato zeigte sich dennoch gelassen. "Dass unser Nettoauslandsvermögen weiter wächst, zeigt, dass Japans internationale Position weiterhin solide ist", sagte Kato. Insbesondere Direktinvestitionen japanischer Firmen in den USA und Großbritannien hätten zur Entwicklung beigetragen.

Der zunehmende Fokus auf Direktinvestitionen statt ausländische Anleihen bringt jedoch neue Herausforderungen. Diese Gelder lassen sich im Krisenfall nicht so schnell abziehen wie Wertpapiere, erklärte Daisuke Karakama, Chefökonom der Mizuho Bank.

Die Handels- und Zollpolitik von Präsident Donald Trump könnte dabei für viele japanische Unternehmen zum Gamechanger werden. Um neue Handelsbarrieren zu umgehen, prüfen immer mehr Konzerne die Verlagerung von Produktion und Kapital in die Vereinigten Staaten.

Bond-Markt unter Druck – Superlange Anleihen brechen ein

Während Japan im globalen Vermögensranking zurückfällt, sorgte auch der heimische Anleihemarkt für Turbulenzen. Die Renditen superlanger Staatsanleihen stürzten am Dienstag ab. Reuters berichtete über mögliche Änderungen in der Emissionspolitik des Finanzministeriums. So könnte Tokio künftig weniger 20-, 30- und 40-jährige Anleihen ausgeben.

Die Reaktion folgte auf Spekulationen, dass die Regierung auf die jüngsten schwachen Auktionsergebnisse reagiert und versucht, den Markt zu stabilisieren.

Die Rendite der 10-Jährigen blieb relativ stabil, während kurzfristige Anleihen sogar leicht zulegten. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Anleger mit einer Verlagerung der Emissionen auf kürzere Laufzeiten rechnen.

Fazit: Japan verliert zwar symbolisch an Boden im globalen Gläubiger-Ranking, zeigt sich wirtschaftlich jedoch weiterhin robust. Die geopolitische Gemengelage – von Trump-Zöllen über Währungsbewegungen bis zur Fiskalpolitik in Tokio – bleibt jedoch ein Unsicherheitsfaktor für Investoren weltweit.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion