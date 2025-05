Deutschland Kapitalexport-Weltmeister, Japan drückt Kapitalmarkt-Zinsen!

Deutschland überholt Japan als Weltmeister in Sachen Kapital-Export, während Japan nun versucht, die zuletzt so stark gestiegenen Kapitalmarkt-Zinsen nach unten zu drücken. Dadurch fallen auch die Renditen für US-Staatsanleihen - die Entwicklungen in Japan haben globale Auswirkungen. Denn steigenden Kapitalmarkt-Zinsen in Japan zwingen einheimische Investoren, Kapital aus dem Ausland (vor allem USA) zurück zu holen. Heute reagiert die Wall Street erstmals nach dem gestrigen US-Feiertag auf die von Trump angekündigte Verschiebung der 50%-Zölle gegen die EU. Der Dax hat nun die Verluste seit Freitag wieder komplett aufgeholt - ist das nachhaltig? Bitcoin müsste durch viele positive Nachrichten eigentlich unterstützt sein - steigt aber nicht mehr. Eine Korrektur bei Bitcoin wird nun wahrscheinlich..

