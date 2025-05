Das weltweit stärkste Exoskelett unterstützt mit echter KI-Power (FOTO)

New York (ots) - Smarter. Stärker. Leichter. Die tragbare Robotik der nächsten

Generation antizipiert die Anforderungen im Arbeitsalltag und passt sich ihnen

an - auf der Basis von konkreten und realen Informationen aus Milliarden von

Daten.



Das Robotikunternehmen German Bionic stellt heute sein bislang

fortschrittlichstes Exoskelett-Modell Exia vor: das weltweit erste Exoskelett,

das vollständig und wirksam von Augmented AI gesteuert wird. Entwickelt wurde es

auf Basis von Milliarden realer Anwendungsdaten aus Industrie, Fertigung,

Logistik, Flughäfen, Einzelhandel und Gesundheitswesen. Das Ergebnis: ein

Exoskelett, das einen neuen Standard für Kraft, Intelligenz und Adaptivität

setzt. Das Exia ist als universelle Lösung konzipiert und damit das erste seiner

Art, das sich flexibel in nahezu jedem Arbeitsumfeld einsetzen lässt. Die

offizielle Präsentation findet am 28. Mai 2025 statt: bei der Konferenz "Future

of Everything" in New York, die vom The Wall Street Journal ausgerichtet wird.

Dort gehört das Exia zu den ausgewählten Exponaten des exklusiven

Innovationsprogramms "The Lab".







Hardware-Architektur und optimierter Steuerungssoftware. Indem es reale Daten

aus echten Arbeitssituationen nutzt, bietet es für ganz unterschiedliche

Anwendungsfälle die bislang effektivste Exoskelett-Unterstützung mit bis zu 38

kg dynamischer Entlastung. Doch es ist nicht nur stärker und leichter, sondern

auch smarter. Auf Basis realer Daten antizipiert das Exoskelett die Bedürfnisse

der Menschen, die es nutzen, und passt die Unterstützung in Echtzeit an. Es

lernt aus den Bewegungen der Nutzenden und ihrer Umgebung, erkennt

Bewegungsmuster, interpretiert den Kontext und reagiert sofort bedarfsgerecht -

durch Unterstützung beim Heben, Gehen, Tragen oder beim Arbeiten in vorgebeugter

Haltung.



"Das Exia ist zukunftweisend im Bereich der Human Augmentation", sagt Armin G.

Schmidt, CEO und Mitgründer von German Bionic. "Unsere Technologie basiert auf

jahrelanger Entwicklungsarbeit, den Erfahrungen all der vielen Arbeitskräfte,

die bereits mit unserer Technologie arbeiten, und zudem auf Milliarden von

Datenpunkten aus dem realen Arbeitsleben. Das Exia reagiert nicht einfach, und

es denkt auch nicht nur mit. Es lernt vom Menschen, und zwar gemeinsam mit jeder

individuellen Bewegung. So passt es sich immer mehr an und entwickelt sich im

Zusammenspiel von Mensch und jeweiliger Tätigkeit weiter."



Intelligent entwickelt, wird das Exia zum individuellen Arbeitspartner



Das Exia ist intelligent, direkt ab Werk. Warum? Weil es auf umfangreichen Daten

aus unterschiedlichen realen Arbeitssituationen basiert, datenschutzkonform Seite 2 ► Seite 1 von 4





German Bionic hat das Exia von Grund auf neu konzipiert, mit modernsterHardware-Architektur und optimierter Steuerungssoftware. Indem es reale Datenaus echten Arbeitssituationen nutzt, bietet es für ganz unterschiedlicheAnwendungsfälle die bislang effektivste Exoskelett-Unterstützung mit bis zu 38kg dynamischer Entlastung. Doch es ist nicht nur stärker und leichter, sondernauch smarter. Auf Basis realer Daten antizipiert das Exoskelett die Bedürfnisseder Menschen, die es nutzen, und passt die Unterstützung in Echtzeit an. Eslernt aus den Bewegungen der Nutzenden und ihrer Umgebung, erkenntBewegungsmuster, interpretiert den Kontext und reagiert sofort bedarfsgerecht -durch Unterstützung beim Heben, Gehen, Tragen oder beim Arbeiten in vorgebeugterHaltung."Das Exia ist zukunftweisend im Bereich der Human Augmentation", sagt Armin G.Schmidt, CEO und Mitgründer von German Bionic. "Unsere Technologie basiert aufjahrelanger Entwicklungsarbeit, den Erfahrungen all der vielen Arbeitskräfte,die bereits mit unserer Technologie arbeiten, und zudem auf Milliarden vonDatenpunkten aus dem realen Arbeitsleben. Das Exia reagiert nicht einfach, undes denkt auch nicht nur mit. Es lernt vom Menschen, und zwar gemeinsam mit jederindividuellen Bewegung. So passt es sich immer mehr an und entwickelt sich imZusammenspiel von Mensch und jeweiliger Tätigkeit weiter."Intelligent entwickelt, wird das Exia zum individuellen ArbeitspartnerDas Exia ist intelligent, direkt ab Werk. Warum? Weil es auf umfangreichen Datenaus unterschiedlichen realen Arbeitssituationen basiert, datenschutzkonform