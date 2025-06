Warren Buffett: heimliche Höhepunkte seiner letzter Hauptversammlung als CEO

Buffett zeigte sich erneut wenig begeistert von Immobilieninvestitionen. Im Gegensatz zu Aktien seien sie schwerfälliger, komplexer und mit langwierigen Verhandlungen verbunden. Der Aktienmarkt biete dagegen "beispiellose Flexibilität", so Buffett sinngemäß: "Milliardengeschäfte anonym und in wenigen Minuten – das ist nur an der Börse möglich." Sein langjähriger Partner Charlie Munger hingegen mochte Immobilien und investierte bis zuletzt aktiv in diesem Bereich.

Japans Handelsriesen per Handbuch entdeckt

Auf der diesjährigen Hauptversammlung gab der Investor ein besonders kurioses Detail bekannt: Buffett fand die inzwischen rund zehnprozentigen Beteiligungen von Berkshire an den fünf japanischen Handelshäusern Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Marubeni und Sumitomo eigenen Aussagen zufolge in einem Unternehmenshandbuch mit Tausenden japanischen Firmen. Die günstige Bewertung habe ihn überzeugt. Er plane, die Anteile über Jahrzehnte zu halten.

Nur wenige Ideen machen reich

Buffett betonte einmal mehr, dass überragende Investmentrenditen selten und konzentriert auftreten. In fünf Jahrzehnten seien es gerade einmal "acht oder neun Ideen" gewesen, die den Löwenanteil des Erfolgs von Berkshire Hathaway ausmachten. Die größte Herausforderung im Anlagegeschäft sei es, Geduld zu bewahren: "Großartige Chancen kommen nicht in gleichmäßigen Abständen – man muss sie erkennen und dann zuschlagen."

Float als Geldquelle

Ein weiteres Herzstück der Berkshire-Strategie ist der sogenannte "Float" aus dem Versicherungsgeschäft, also das Kapital, das zwischen Prämieneinnahmen und Schadenszahlungen zur Verfügung steht. Dieser sei bei Berkshire einzigartig und "absolut kostenloses Geld", solange das Underwriting profitabel bleibe. In den vergangenen 20 Jahren hat Berkshire nur ein einziges Mal einen Jahresverlust in diesem Segment verzeichnet.

Bilanz schlägt Gewinnrechnung

Ein für viele Analysten überraschender Fokus: Buffett legt eigenen Worten zufolge mehr Wert auf die Bilanz als auf die Gewinn- und Verlustrechnung. Wer über einen Zeitraum von acht bis zehn Jahren die Entwicklung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten verfolgt, kann die echte Unternehmensqualität besser beurteilen. "In der Bilanz lässt sich weniger tricksen", meinte er.

Abschied mit Substanz

Buffetts finale Hauptversammlung war mehr als nur ein Rückblick – sie war eine Lektion in langfristigem Denken. Von japanischen Nebenwerten bis zur Bilanzanalyse gab der Altmeister ein letztes Mal Einblick in seine Denkweise: nüchtern, bodenständig und mit einem klaren Appell an die Geduld der Anleger. Sein Erbe übernimmt Greg Abel, der künftig das operative Geschäft steuern wird. Doch der Geist des Value-Investing wird Berkshire auch nach 2025 prägen – dank Buffett, dem wohl größten Investor seiner Generation.



Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion