Belgien und USA setzen wieder auf Atomstrom

Die Atomenergie kommt zurück. Belgien hat den Atomausstieg gerade rückgängig gemacht. Auch die USA wollen die Nutzung von Atomenergie nun massiv ausbauen. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete am Freitag vier Dekrete, um den Bau neuer Kernkraftwerke zu ermöglichen.

USA setzen auf Atomstrom

Die Vereinigten Staaten wollten wieder eine „echte Macht“ in der Nuklearbranche werden, so Trump. Ziel ist es, die Atomstrom-Produktion in den kommenden 25 Jahren zu vervierfachen. Das ist auch nötig, denn der Strombedarf steigt enorm. Insbesondere der Strombedarf von Rechenzentren für KI-Anwendungen explodiert.