Israel verletzt fundamentale Grundsätze

WIEN (dpa-AFX) - Das Vorgehen Israels im Gazastreifen ist nach Ansicht des UN-Hochkommissars für Menschenrechte, Volker Türk, wohl nicht mehr durch das völkerrechtliche Prinzip der Selbstverteidigung gedeckt. Man müsse "von einer Vertreibung sprechen, die höchst, höchst bedenklich ist", sagte Türk im ORF-"Morgenjournal" mit Blick auf das Leid der Zivilbevölkerung.

Grundsätzlich sei die Situation katastrophal. "Was wir jetzt in den letzten Monaten sehen, hat nichts mehr mit dem Respekt von fundamentalen Grundsätzen der Humanität zu tun", sagte der österreichische Top-Diplomat weiter. "Man kann eigentlich keine Worte mehr finden, um das zu beschreiben, was passiert."