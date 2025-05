Gcore beruft KI-Vordenkerin Prof. Dr. Feiyu Xu in den Beirat (FOTO)

Wedemark (ots) - Renommierte KI-Expertin stärkt Innovationskraft im Bereich KI

und Edge



Gcore, globaler Anbieter von Edge-KI-, Cloud-, Netzwerk- und

Sicherheitslösungen, hat Prof. Dr. Feiyu Xu in seinen Beirat berufen. Die

international anerkannte Forscherin für Künstliche Intelligenz (KI) war zuvor in

leitenden Positionen bei SAP, Lenovo sowie am Deutschen Forschungszentrum für

Künstliche Intelligenz (DFKI) tätig. Sie bringt umfassende wissenschaftliche und

unternehmerische Erfahrungen in das Gremium ein und wird insbesondere die

strategische Ausrichtung im Bereich Edge-basierte KI-Technologie mitgestalten.



Die Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Xu ist ein bedeutender Meilenstein für Gcore.

Sie ist die erste Beraterin im Beirat mit einer führenden Rolle in der

KI-Forschung und -Innovation und wird deshalb bei der Entwicklung der

Zukunftsstrategie im Bereich Edge-KI eine zentrale Rolle übernehmen. Die

gemeinsame Vision: Künstliche Intelligenz wird unsere Zukunft prägen - doch ihr

Potenzial entfaltet sich nur, wenn spezialisierte digitale Infrastrukturen den

nötigen Raum dafür schaffen.





