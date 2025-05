Steuerregeln für Bitcoin & Co. (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Wer mit Kryptowährungen Gewinne macht, muss diese

unter Umständen versteuern. Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat jüngst ein

neues Schreiben veröffentlicht, in dem es unter anderem um Pflichten mit Blick

auf die Steuererklärung geht. Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte

Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) erklärt, was das BMF unter dem neuen Oberbegriff

"Kryptowerte" versteht, wann für Gewinne aus dem Verkauf von Kryptowährungen

Steuern fällig werden und welche Freigrenze für private Veräußerungsgeschäfte

gilt.



Kryptowährungen gelten steuerrechtlich als Wirtschaftsgut





Die Anzahl der Kryptowährungen wächst und wächst: Im April 2025 existierten mehrals 10.000 unterschiedliche Arten, wie die globale Datenbank "Statista" unterBerufung auf eine Auswertung des Internetportals "Investing.com" informiert. Dieerste und wohl bekannteste Kryptowährung ist Bitcoin, aber auch Ethereum oderTether sind vielen ein Begriff.Ob nun mehr oder weniger bekannt: Aus steuerrechtlicher Sicht geltenKryptowährungen nicht als gesetzliches Zahlungsmittel - sondern alsWirtschaftsgut. Mit ein Grund, warum das BMF nun von Kryptowerten statt vonKryptowährungen spricht. "Ein Kryptowert ist die digitale Darstellung einesWertes oder eines Rechts, der beziehungsweise das unter Verwendung derDistributed-Ledger-Technologie (DLT) oder einer ähnlichen Technologieelektronisch übertragen und gespeichert werden kann", so die BMF-Definition.Kryptowerte: Einkünfte, für die sich das Finanzamt interessiertDas BMF weist darauf hin, dass Kryptowerte vielgestaltig aufgebaut sein können.Entscheidend für die steuerliche Beurteilung ist der zugrundeliegendeLebenssachverhalt, also deren Funktion. Unterschieden wird vom BMF zwischenfolgenden Kryptowerten:- Currency oder Payment Token: Dabei handelt es sich um Kryptowerte, die alsTauschmittel eingesetzt, aber auch zu Spekulationszwecken gehalten werden.- Utility Token: Daraus entstehen Nutzungsrechte oder der Anspruch, sie gegenbestimmte, gegebenenfalls noch zu schaffende Waren oder Dienstleistungeneinzutauschen. Sie können aber auch Stimmrechte zur Änderung der Software unddamit der Funktionalität der Ware oder Dienstleistung vermitteln.- Security Token: Das sind Kryptowerte, die ihrer Funktion nach mitherkömmlichen Wertpapieren vergleichbar sind.Es gibt auch Kombinationen aus diesen Kategorien, sogenannte hybrideKryptowerte. Aus steuerlicher Sicht ist dann nicht die Bezeichnung entscheidend,sondern die Verwendung. So wird beispielsweise ein Utility Token, das alsTauschmittel verwendet wird, steuerlich wie ein Currency Token behandelt.Um welche Art es sich auch handelt: "Tätigkeiten im Zusammenhang mit