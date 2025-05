Alma präsentiert Alma IQ auf der achten Global Alma Academy in Dubrovnik

Caesarea, Israel (ots/PRNewswire) - Alma IQ ist die Hautanalyse -P lattform der

neuesten Generation, die das Erlebnis der ästhetischen Beratung und Behandlung

neu definier t



Alma (https://alma-lasers.de/) , ein Unternehmen von Sisram Medical und ein

weltweit führender Anbieter von energiebasierten medizinischen und ästhetischen

Lösungen, hat auf der achten Ausgabe des Kunden-Events "Alma Academy" in

Dubrovnik, Kroatien, Alma IQ (https://www.youtube.com/watch?v=5UJZLr9pWnM)

vorgestellt, die Bildgebungs-Plattform der neuesten Generation. An der

Veranstaltung nahmen fast 400 Ärzte und Partner aus mehr als 46 Ländern weltweit

teil, was diese Alma Academy zu einer der bisher größten globalen

Fortbildungsveranstaltungen von Alma macht.







vorgestellt. Das System definiert die Art und Weise neu, wie Ärzte und Patienten

die ästhetische Behandlung von der ersten Konsultation an angehen: Das Gesicht

des Patienten wird dabei aus unterschiedlichen Winkeln und mit verschiedenen,

hochpräzisen Filtern fotografiert. Es stellt somit hochauflösende

Echtzeit-Einblicke unter die Hautoberfläche bereit und enthüllt beispielsweise

UV-Schäden oder andere Unregelmäßigkeiten, die das bloße Auge nicht erkennen

kann. So ermöglicht Alma IQ es ästhetischen Fachleuten, fundierte

Behandlungs-Entscheidungen mit noch nie dagewesener Präzision zu treffen,

beispielsweise zu passenden Laser-Kombinationsbehandlungen.



Das Herzstück von Alma IQ ist ein leistungsstarkes multimodales

Bildgebungssystem, das in Zusammenarbeit mit Sylton, einem weltweit führenden

Unternehmen im Bereich der ästhetischen Hautvisualisierung, entwickelt wurde. In

weniger als 10 Sekunden nimmt es mit speziellen Lichtmodi hochauflösende Bilder

auf: True UV, Cross Polarized, Parallel Polarized und 360° Light Technology.

Diese zeigen Hautunregelmäßigkeiten von der Textur und Pigmentierung bis hin zu

Entzündungen und Gefäßveränderungen auf und liefern einen umfassenden Vorschlag

für ein Behandlungsprotokoll, das den Anwendern hilft, Behandlungen klar zu

kommunizieren und und das Verständnis des Patienten für die ausgewählten

Behandlungsschritte zu fördern.



"Modernste Personalisierung der Behandlung beginnt mit Klarheit", begründet Lior

Dayan, CEO von Alma und Sisram Medical, diese neueste Produktentwicklung. "In

der Ästhetik ist die Fähigkeit, unter die Oberfläche zu blicken, alles - es ist

die Macht, zu sehen, was andere nicht sehen können, und zu behandeln, was andere

nicht behandeln. Alma IQ vermittelt diese Klarheit auf eine Weise, die sowohl

unmittelbar als auch zutiefst persönlich ist. Es geht um mehr als nur um Seite 2 ► Seite 1 von 2





