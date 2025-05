Cameco Corp. verdient Geld mit Uran und Atomstrom

Die Cameco Corp. (Canadian Mining & Energy Corporation) wächst seit Jahren - trotz aktuell noch schwächelnder Uran-Preise. Das Unternehmen ist der größte börsennotierte Uranproduzent. Cameco verfügt über Minen in Kanada, den USA und Kasachstan. In denen liegen Schätzungen zufolge 15% bis 18% der weltweiten Uran-Reserven (Wert umgerechnet. etwa 485 Mio. Pfund). Uran und Atomstrom bringen Geld Interessant bei Cameco ist das diversifizierte Geschäft. Parallel zur Uranerzeugung bietet Cameco Dienstleistungen für Nuklearunternehmen an. Über eine Partnerschaft mit einem der größten Nuklearunternehmen in Ontario ist Cameco auch an der Produktion von Atomenergie beteiligt.