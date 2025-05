KI verändert Arbeitsweise und Jobprofile im Kundenservice von Unternehmen massiv (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) -- 95 Prozent der befragten Führungskräfte nutzen bereits KI in CustomerService-Prozessen; 83 Prozent erwarten in den kommenden Jahren eine rasanteWeiterentwicklung- Allein in Deutschland werden sich die Profile von Jobs im BereichKundenservice und Callcenter massiv verändern- Vor allem asiatische Unternehmen mit wachsendem Vorsprung; in Europa bremsenunter anderem rechtliche RahmenbedingungenKünstliche Intelligenz (KI) kommt auch im Kundenservice immer öfter zum Einsatz,das zeigt eine neue Studie, für die Roland Berger mehr als 550 Führungskräfte inKundendienstabteilungen von Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Regionenbefragt hat: 95 Prozent der Befragten nutzen bereits KI in bestimmten(Teil-)Prozessen. Zudem sehen die Führungskräfte eine starke Beschleunigung derEntwicklung: Aktuell schätzen zwar nur 42 Prozent die Technologie als sehrwichtig ein, doch mit Blick auf die nächsten drei Jahre gehen bereits doppelt soviele (83%) davon aus, dass KI in ihrer Arbeit sehr wichtig wird. Das wirdallein in Deutschland das Profil von rund einer halben Million Arbeitsplätze imBereich Kundenservice und in Callcentern verändern: Einerseits wächst der Bedarfan höher qualifizierten und technisch versierten Mitarbeitern, die KI verstehenund steuern können, andererseits werden gering qualifizierte Jobs wegfallen undzudem deren Anforderungsprofil weiter sinken, da KI einen Teil der Arbeitübernimmt. Vor allem Unternehmen in Asien, aber auch in den USA, sind beimKI-Einsatz im Customer Service bereits deutlich weiter als in Europa. Um ihreWettbewerbsfähigkeit zu erhalten, sollten Unternehmen eine ganzheitlicheStrategie für den Einsatz von KI im Kundendienst entwickeln. Dazu gehören klardefinierte Ziele, Job-Profile und Weiterentwicklungsmöglichkeiten sowie eineÜberarbeitung der Organisationsstrukturen und Prozesse."Die größte Herausforderung im Kundenservice ist, die Erwartungen der Kunden zuerfüllen und sie damit bestmöglich an das Unternehmen zu binden", sagt SteffenThiel, Partner bei Roland Berger. "Auch wenn der Mensch hierfür weiterhin einewichtige Rolle spielt, kann KI dabei sehr effektiv unterstützen: von derKommunikation, zum Beispiel mit Echtzeitübersetzung, Sprachrouting und Chatbots,bis hin zur Automatisierung von Routineprozessen oder Zusammenfassungen. Vorallem in Asien reichen die Anwendungen im Bereich Customer Service noch deutlichweiter, unter anderem wird KI hier bereits für Stimmungsanalysen,personalisierte Empfehlungen und aktives Verkaufen genutzt."Die Studienautoren haben drei Reifegrade für KI in Kundendienstabteilungen