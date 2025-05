Kreml-Sympathisant Georgescu erklärt Rückzug aus Politik

BUKAREST (dpa-AFX) - In Rumänien hat der rechtsextreme Politiker Calin Georgescu seinen Rückzug aus der Politik erklärt. "Ich habe entschieden, meine aktive Teilnahme am politischen Prozess zu beenden" und ein neutraler Beobachter zu sein, sagte der 63-Jährige in einer Video-Ansprache auf seiner Facebook-Seite. Allerdings wolle er sich wieder "einbringen", falls es "Ungerechtigkeiten und Missbrauch" geben sollte. Was er damit konkret meinte, ließ er offen.

Das rumänische Verfassungsgericht hatte eine Kandidatur Georgescus für das Präsidentenamt verboten. Er gilt als Sympathisant der Moskauer Führung.

Rumäniens neuer Staatspräsident, der liberalkonservative Proeuropäer Nicusor Dan, hat am Montag sein Amt angetreten. Dan hatte sich bei einer Stichwahl am 18. Mai gegen den Rechtspopulisten George Simion durchgesetzt. Simion berief sich in seinem Wahlkampf auf Georgescu als Mentor und Verbündeten und kündigte an, diesen im Fall eines Wahlsiegs an die Macht bringen zu wollen./kl/DP/men