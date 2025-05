Angst vor Altersarmut breitet sich aus (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Aktueller "Altersvorsorge Monitor 2025" von Nordlight Research und Institut

Wirtschaft und Gesellschaft (IWG) analysiert den Status quo der Altersvorsorge

in Deutschland und zeigt Hindernisse, Perspektiven und Lösungen auf



61 Prozent der 18- bis 60-jährigen Deutschen haben derzeit eine ausgeprägte

Angst vor Altersarmut. Allen voran Frauen (67 Prozent; Männer: 55 Prozent) und

jüngere Menschen unter 40 Jahren (65 Prozent; 40- bis 60-Jährige: 57 Prozent).

Als größte Bedrohung ihrer Altersvorsorge nehmen die Bundesbürger zunehmende

wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Unsicherheiten wahr -

besonders stark steigende Lebenshaltungskosten (56 Prozent) und die Inflation

(52 Prozent).





Damit verbundene Ängste und Sorgen werden oft verdrängt, führen zu Resignationund zum Aufschieben des Themas Altersvorsorge. Konstruktiven Lösungsstrategiensteht dies häufig im Wege. Aktuell gehen nur fünf Prozent der Bundesbürgerzwischen 18 und 60 Jahren davon aus, bereits ausreichend für ihr Altervorgesorgt zu haben bzw. vorsorgen zu können. Zugleich sehen drei Viertel (75Prozent) den Staat in besonderer Verantwortung, die privaten Anstrengungen derBundesbürger zur Altersvorsorge mehr als bisher zu unterstützen.Dies sind Ergebnisse aus dem aktuellen "Altersvorsorge Monitor 2025" desMarktforschungsinstituts Nordlight Research in Kooperation mit dem InstitutWirtschaft und Gesellschaft (IWG). Die Studie basiert auf einer kombinierten2-stufigen qualitativen und quantitativen Untersuchung mit dem Ziel einesganzheitlichen Verständnisses von Sichtweisen, Bedürfnissen und Hürden. In Stufe1 sind persönliche Tiefeninterviews durchgeführt worden, um den Themenkomplexausführlich zu explorieren. 2.026 Bundesbürger im Alter zwischen 18 und 60Jahren wurden in Stufe 2 dann online zu den Themen Altersvorsorge, Rente undprivate Vorsorge sowie zu ihren Erwartungen an Vorsorgeprodukte undAnbieterpräferenzen umfassend befragt.Altersvorsorge als zentrales SparzielGenerell erkennen die meisten Bundesbürger die Notwendigkeit privaterAltersvorsorge an (95 Prozent) und betrachten diese auch als sehr wichtigesSparziel (80 Prozent). Für ein Drittel (32 Prozent) hat dieses Ziel sogaroberste Priorität. Die Zufriedenheit mit der bisherigen Zielerreichung ist abergering. Nach eigener Einschätzung wären monatlich durchschnittlich rund 280 Euromehr an Sparbeträgen erforderlich, um den eigenen Lebensstandard im Alter zuhalten.Erhebliche Defizite in Information und Kompetenz zur Altersvorsorge