XRP fällt: 80-Wochen-Streak endet vor wichtigen US-Inflationsdaten!

Der Kryptomarkt zeigt sich angesichts der US-Inflationsdaten nervös. XRP verzeichnete am Montag mit einem Minus von 2,6 Prozent den größten Tagesverlust unter den Top-Kryptowährungen (Stand: 11:40 Uhr MESZ). Nach 80 Wochen in Folge mit Nettozuflüssen verzeichnete der Coin außerdem erstmals wieder Nettoabflüsse institutioneller Gelder.

Der Token schwankt seit einer Woche in einer engen Spanne zwischen 2,29 und 2,40 US-Dollar – ein Anzeichen dafür, dass Anleger zunehmend auf neue Impulse warten. Die Daten des Analysehauses CoinShares zeigen, dass XRP-Investmentprodukte in der vergangenen Woche Abflüsse von 37,2 Millionen US-Dollar verbuchten – das Ende eines 80-wöchigen Zufluss-Zyklus.

Trotz der jüngsten Abflüsse bleibt das Gesamtvolumen der XRP-basierten Assets unter Verwaltung mit 1,36 Milliarden US-Dollar hoch. Auf Monatssicht belaufen sich die Nettoabflüsse auf 28,6 Millionen US-Dollar, während der Wert seit Jahresbeginn noch mit 226 Millionen US-Dollar im Plus liegt.

Auch aus technischer Sicht mehren sich die Warnzeichen: Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt mit 46,6 im neutralen Bereich, zeigt aber eine abnehmende Dynamik. Der Kurs bewegt sich nahe der unteren Bollinger-Band-Grenze – ein Hinweis auf zunehmende Volatilität und eine mögliche Richtungsentscheidung.

Trotz Rücksetzer: Institutionelles Interesse bleibt robust

Trotz der aktuellen Unsicherheit bleiben die Zuflüsse in Krypto-ETFs hoch. BlackRock’s IBIT verzeichnete jüngst den 30. Tag in Folge mit Nettokapitalzuflüssen – eine Seltenheit, die laut Marktteilnehmern auf anhaltendes institutionelles Interesse hinweist. Insgesamt flossen in der vergangenen Woche 3,3 Milliarden US-Dollar in digitale Vermögenswerte – ein Rekordwert für 2025.

Die Analysten von QCP Capital warnen dennoch: "Die Märkte werden zunehmend von politischen Schocks dominiert. In diesem Umfeld wirkt der Krypto-Sektor beinahe wie die erwachsenere Asset-Klasse."

Blick richtet sich auf Freitag

Mit der bevorstehenden Veröffentlichung des Core PCE Index am Freitag rückt die Geldpolitik wieder in den Mittelpunkt des Marktinteresses. Ein überraschender Ausschlag – insbesondere über den Erwartungen – könnte die Hoffnung auf Zinssenkungen der Fed weiter dämpfen und die Märkte erneut unter Druck setzen.

Ein Abzug institutioneller Gelder nach oder vor den Inflationsdaten am Freitag könnte den ohnehin volatilen Kryptomarkt weiter destabilisieren und für neue Abwärtsdynamik auslösen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion