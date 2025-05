Personalvermittlung und Digitalisierung / medi bietet passgenaue Lösungen für den Fachhandel (FOTO)

Bayreuth (ots) - Zunehmende Digitalisierung und Bürokratisierung auf der einen,

Fachkräftemangel und demografischer Wandel auf der anderen Seite: Der Fachhandel

steht vor einem Umbruch und sieht sich mit tiefgreifenden Veränderungen

konfrontiert. Der Medizinprodukte-Hersteller medi hat sich diesen

Herausforderungen angenommen und bietet ab sofort Lösungen, die es in der

Branche so noch nicht gibt: die medi+ Services Personal+ und Digital+. Christian

Ullmann, (Head of Marketing & Business Services medi Germany), Katja Leppert

(Head of Digital Solutions & Marketing and Sales Intelligence) und Lukas Weber

(Business Consultant HR Services) im Interview über die neuen medi+ Services und

erste Feedbacks aus dem Markt.



Lieber Herr Ullmann, auf der EXPOLIFE im März 2025 haben Sie medi+ das erste Mal

der Öffentlichkeit vorgestellt. Wie ist die Idee dazu entstanden?







großen Herausforderungen. Wir haben uns überlegt, wie wir mit dem Fachhandel

strategisch zusammenarbeiten und unser Wissen zielführend einbringen können - um

so die Transformation signifikant voranzubringen und aktiv mitzugestalten. Als

Partner der Branche wollen wir über unsere Produkte hinaus mit medi+ innovative

und maßgeschneiderte Lösungen anbieten, die Mehrwerte schaffen, den Fachhandel

stärken und weiter voranbringen - um gemeinsam erfolgreich die Zukunft zu

gestalten. In einem ersten Schritt gehen wir direkt die aktuell wohl größten

Herausforderungen von Sanitätshäusern an: den Fachkräftemangel und die

Digitalisierung. Dahingehend haben wir ein spezialisiertes Beratungsangebot

entwickelt, das sich zunächst auf Personal-Themen und digitale Lösungen

fokussiert, aber sukzessive auch auf andere Bereiche ausgeweitet werden soll.

Mit Personal+ und Digital+ erweitern wir unser Portfolio um kompetente und

individuelle Service-Dienstleistungen für unsere Partner im Fachhandel."



Lieber Herr Weber, Sie haben maßgeblich das Konzept zu Personal+ erarbeitet, was

verbirgt sich dahinter?



Lukas Weber: "Die Suche nach geeigneten Mitarbeitenden ist anspruchsvoller denn

je. Sanitätshäuser investieren viel Zeit und Mühe, doch passende Bewerbungen

bleiben oft aus. Häufig fehlen auch intern die Ressourcen und Kapazitäten. Für

externe Personalvermittler ist das Recruiting im Fachhandel nicht lukrativ

genug, da sie in derselben Zeit mit ein wenig mehr Aufwand eine andere, höher

dotierte Stelle besetzen können. Daraus erwächst im Markt eine Lücke. Hier setzt

unser Service Personal+ an: Wir identifizieren aktiv geeignete Kandidat:innen

und gewinnen sie für unsere Kunden im Sanitätshaus. Darüber hinaus bieten wir





