Digitale Souveränität - aktuelle Analyse von BDO zeigt starke Forderungen nach mehr europäischer Unabhängigkeit im digitalen Raum

Hamburg (ots) -



- Abhängigkeit von US-amerikanischen Cloud- und Software-Anbietern wird als

erhebliches Risiko für die Datensicherheit und nationale Unabhängigkeit

gesehen

- Dringender Bedarf nach europäischen Alternativen; Diskussion variiert

inhaltlich von Land zu Land



Die Digitale Souveränität ist zu einem zentralen Thema der politischen und

wirtschaftlichen Agenda in Europa geworden. Eine aktuelle Analyse der BDO AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zeigt, dass die Abhängigkeit von amerikanischen

Cloud-Anbietern und die damit verbundenen Risiken für die Datensicherheit und

nationale Steuerungsmöglichkeiten weitreichende Sorgen in der Europäischen Union

hervorrufen.





Die Untersuchung basiert auf nahezu 5.000 öffentlichen Beiträgen mit rund 17.000Einzelaussagen auf Social-Media-Plattformen wie LinkedIn, X (ehemals Twitter),Facebook und Instagram. Die Auswertung zeigt, dass der Ausbau und die Förderungeuropäischer Technologien - von Cloud über Software, Open Source und KI bis hinzu öffentlichen Infrastrukturen - sowohl als größte Chance als auch als größteHerausforderung gesehen werden.Im Kern der aktuellen Diskussion stehen mehrere zentrale Punkte:1. Abhängigkeit von US-Anbietern : Die Abhängigkeit von US-amerikanischen Cloud-und Software-Anbietern wird als erhebliches Risiko für europäischeUnternehmen gesehen. Die rechtlichen Unsicherheiten, die durch den US CloudAct und ähnliche Vorschriften entstehen, erhöhen die Besorgnis über dieSicherheit sensibler Daten. Besonders kritisch wird die Gefahr geopolitischerErpressbarkeit und die schwierige Rechtslage für Unternehmen und Verwaltunggesehen.2. Notwendigkeit europäischer Alternativen : Es besteht ein dringender Bedarf,eigene Technologien und Lösungen zu entwickeln. Für Zuversicht sorgt dasVorhandensein von souveränen Rechenzentren und europäischen Cloud-Lösungen,deren neues Wachstumspotenzial positiv hervorgehoben wird. Ihre Vorteile wieDatenschutz und Sicherheit - rechtlich und regulatorisch gesehen - nehmen inder Diskussion aktuell mehr Raum ein als die Herausforderungen einesUmstiegs.3. Strategische Investitionen : Um die Digitale Souveränität zu gewährleisten,sind strategische Investitionen in Schlüsseltechnologien sowie eine klarepolitische Unterstützung erforderlich.4. Open Source als Schlüssel : Die politische Förderung von Open-Source-Lösungenwird als entscheidend angesehen, um Transparenz undInnovationsgeschwindigkeit zu erhöhen. Allerdings fehlt es in den Augen derSocial Media-Nutzer häufig an Umsetzungswillen und zentraler Koordination.In den Niederlanden, Portugal, Deutschland und Frankreich ist die öffentlicheDiskussion zur Digitalen Souveränität besonders ausgeprägt. Die inhaltliche