Die Karrieren von CEOs in Deutschland im Vergleich zu ihren internationalen Kollegen

München (ots) - Die internationale Personalberatung Heidrick & Struggles

analysiert seit vielen Jahren weltweit die Lebensläufe von CEOs im Rahmen der

Studie "Route to the Top". Die Auswertungen geben Einblicke über Karrieremuster

in führenden Volkswirtschaften.



Die diesjährige Analyse von Heidrick & Struggles umfasst die Werdegänge von

1.232 Vorstandsvorsitzenden global führender börsennotierter Unternehmen in 27

Ländern, darunter 93 CEOs aus Deutschland (Dax und MDax).





Nicolas von Rosty, Deutschlandchef von Heidrick & Struggles und Mitglied derweltweiten CEO & Board Practice, fasst die statistischen Ergebnisse in Bezug aufDeutschland zusammen: "Die untersuchten CEOs wurden hierzulande durchschnittlichim Alter von 50 Jahren auf ihre Position berufen und sind inzwischen 57 Jahrealt. Ihre Verweildauer beträgt demnach sieben Jahre. Lediglich 16 Prozent vonihnen wurden als vergleichsweise junge CEOs mit unter 45 Jahren von ihrenAufsichtsgremien bestellt. Die aktuellen CEOs waren acht Jahre in ihrenUnternehmen tätig, bevor sie die oberste Karrierestufe erreicht hatten. 95Prozent der Vorstandsvorsitzenden sind männlich, 74 Prozent von ihnen sindDeutsche. 42 Prozent der amtierenden CEOs besitzen Auslandserfahrung und 33Prozent arbeiteten in einer Branche außerhalb ihrer heutigen Tätigkeit. Vonaußerhalb wurden 29 Prozent der heutigen CEOs von Unternehmen des Dax und MDaxrekrutiert."Deutschland im Vergleich zur WeltDie Ergebnisse der Heidrick & Struggles Studie "Route to the Top" zu anderenLändern zeigen, dass es hinsichtlich der Kategorien große Unterschiede bei denMustern der CEO-Besetzungen gibt. Die Einordnung der deutschen Besetzungspraxiserlaubt es, diese in einem breiteren Kontext zu betrachten.Alter (Deutschland 57 Jahre)Auffällig ist das sehr hohe Alter der CEOs US-amerikanischer Konzerne (Fortune100). Sie sind mit 61 Jahren am ältesten, gemeinsam mit den Firmenlenkern ausItalien (FTSE MIB). Vergleichsweise jüngere CEOs führen Unternehmen in Dänemark(OMX) mit durchschnittlich 53 Jahren, Polen (WIG 20), Brasilien Bovespa) undKenia (NSE Top 40) (jeweils 55 Jahre).Frankreich (CAC 40): 59 JahreGroßbritannien (FTSE 100): 57 JahreAlter bei Berufung (Deutschland 50 Jahre)Entsprechend ist das durchschnittliche Alter bei den CEO-Berufungen in Italien(55 Jahre) sowie Finnland und den USA (jeweils 54 Jahre) besonders hoch. Jungbei ihrer Berufung sind in erster Linie CEOs in Mexiko (BMV) (47 Jahre) undKenia (48 Jahre).Frankreich: 49 Jahre