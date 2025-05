Strategische Allianz für neuartige Therapien für Krankheit der Schmetterlingskinder und chronisch-venöse Wunden

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Wien (ots) - Partnerschaft soll Patient*innen mit hohem medizinischem Bedarf denZugang zu innovativen Zelltherapien ermöglichenDas auf die Entwicklung von Stammzelltherapien spezialisierte, deutscheBiotech-Unternehmen RHEACELL und AOP Health, ein europäischer Pionier in derErforschung und Entwicklung integrierter Therapien für seltene Erkrankungen,bündeln ihre Kräfte: Die strategische Partnerschaft ist ein entscheidenderSchritt, um Menschen, die an Epidermolysis bullosa (EB auch "Erkrankung derSchmetterlingskinder") oder chronisch-venösen Wunden leiden, innovativeStammzelltherapien zur Verfügung zu stellen. Beide Krankheitsbilder sind bislangnur unzureichend behandelbar und beeinträchtigen das Leben der Betroffenen undihrer Familien erheblich. Zwei wegweisende Therapien aus der Pipeline vonRHEACELL befinden sich derzeit in der klinischen Phase-3-Entwicklung. DieAllianz kombiniert die Forschungsstärke von RHEACELL mit der ausgewiesenenErfahrung von AOP Health bei der Markteinführung seltener Therapien in Europaund unterstreicht das gemeinsame Ziel der beiden Unternehmen, medizinischeVersorgungslücken zu schließen. Bis 2030 sollen durch die Zusammenarbeithochqualifizierte Arbeitsplätze in Wien, Heidelberg und Ismaning entstehen, wasdie Life-Sciences-Standorte in Deutschland und Österreich zusätzlich stärkenwird.Mit 30 Jahren Erfahrung und einer wachsenden Präsenz in über 50 Ländern bringtAOP Health das Know-how mit, um die innovativen Zelltherapien von RHEACELL nichtnur in Europa, sondern auch im Nahen Osten, Nordafrika, der Türkei und Israelverfügbar zu machen.Vielversprechende ZelltherapieZellbasierte, regenerative Therapieansätze gewinnen gerade bei Erkrankungen, fürdie es bislang nur wenige Therapieoptionen gibt, zunehmend an Bedeutung.Weltweit wird seit Jahren an Stammzellen geforscht, aber nur wenige Produktehaben die klinische Anwendung erreicht. RHEACELL fokussiert seit über 20 Jahrenauf die Erforschung und Entwicklung von sogenannten Stromazellen -stabilisierende Zellen, die aus Spenderhaut gewonnen werden. Die Zelltherapievon RHEACELL ist erst das zweite Stromazellprodukt, das auf Basis positiverklinischer Phase-2-Studiendaten in Deutschland vom Paul-Ehrlich-Institut dienationale Marktzulassung für die Behandlung von therapieresistenten,chronisch-venösen Wunden ("offenes Bein") erhalten hat. [1] (#_ftn1) , [2](#_ftn2)Ein innovativer WirkmechanismusDie Zelltherapie von RHEACELL basiert auf sogenannten ABCB5-positivenmesenchymalen Stromazellen. Diese Zellen verfügen über entzündungshemmende undimmunmodulatorische Eigenschaften und eröffnen einen neuartigen Therapieansatz