Bernstein senkt Ziel für Merck KGaA - 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 168 auf 147 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Mitte Mai veröffentlichten Quartalszahlen hätten die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Florent Cespedes in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick. Er habe seine Schätzungen an den leicht gesenkten Jahresausblick angepasst. Zum neuen Kursziel verwies der Experte auch auf die gesunkenen Bewertungen in den drei Geschäftsfeldern./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2025 / 16:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben