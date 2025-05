Leasing wird strategisch genutzt

Berlin (ots) - Leasing stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und

ermöglicht Investitionen auch in unsicheren Zeiten . Das bestätigt die neue

Marktstudie "Leasing in Deutschland 2025", die die Gesellschaft für Innovative

Marktforschung (GIM) im Auftrag des Bundesverbands Deutscher Leasing-Unternehmen

(BDL) durchgeführt hat. Demnach ziehen 60 Prozent der mittelständischen Firmen

Leasing bei Investitionen in Betracht - und 82 Prozent davon entscheiden sich

letztlich dafür. Das ist ein neuer Höchstwert. Besonders im Zuge der

Transformation spielt Leasing eine zentrale Rolle: Nach dem Cashflow ist es die

wichtigste Finanzierungsquelle für entsprechende Investitionsvorhaben.



"Leasing ist heute weit mehr als eine Finanzierungslösung - es hat sich zu einem

strategischen Instrument für unternehmerische Steuerung und Investitionsplanung

entwickelt", kommentiert BDL-Präsident Kai Ostermann die Studienergebnisse.

Gerade in wirtschaftlich unsicheren Phasen ermögliche Leasing den Unternehmen,

flexibel zu bleiben und notwendige Investitionen anzustoßen. "Wer in

Digitalisierung, Nachhaltigkeit oder Wettbewerbsfähigkeit investieren will,

setzt auf Leasing."







Finanzverantwortlichen aus dem Mittelstand, darunter 500 Leasing-Nutzerinnen und

-Nutzer verschiedener Branchen und Größenklassen. Befragt wurden sie im Februar

und März 2025.



Leasing als Konstante in unsicheren Zeiten



Die Corona-Pandemie hat das Investitionsverhalten vieler Unternehmen nachhaltig

verändert. Laut der aktuellen Marktstudie achten 65 Prozent der befragten

Mittelständler heute stärker auf ihre Liquidität als vor der Krise - und prüfen

Finanzierungsangebote deutlich kritischer.



"Leasing schont die Liquidität und wird dadurch für unternehmerische

Investitionen immer wichtiger", erklärt Ostermann. Angesichts steigender

Anforderungen an Flexibilität und Resilienz rücke Leasing stärker in den Fokus

strategischer Finanzierungsentscheidungen.



Für viele Unternehmen ist Leasing längst ein zentraler Baustein ihrer

Investitionsstrategie - vor allem in wirtschaftlich angespannten Zeiten. Laut

Studie sehen 81 Prozent der Befragten in Leasing ein wichtiges Instrument, um

trotz knapper Mittel handlungsfähig zu bleiben. 77 Prozent bestätigen, dass

Leasing ihnen hilft, wettbewerbsfähig zu bleiben. Für 74 Prozent ist es sogar

eine grundlegende Voraussetzung, um größere Investitionen überhaupt realisieren

zu können.



Leasing-Services entlasten Unternehmen im Fachkräftemangel



In Zeiten knapper Personalressourcen steigt der Wert zusätzlicher

Serviceangebote rund ums Leasing deutlich. Reparatur, Wartung oder Seite 2 ► Seite 1 von 2





