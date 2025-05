Harvest Technology Group treibt globales Wachstum und integrierte Produktstrategie voran

Finanzielle Fortschritte trotz herausforderndem Marktumfeld

Die Harvest Technology Group (ASX: HTG; FSE: HTE) baut ihre Position als Anbieter sicherer Fernkommunikationslösungen weiter aus – gestützt durch bedeutende finanzielle, operative und produktbezogene Meilensteine im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025.

Das Unternehmen verzeichnete einen bereinigten EBITDA-Verlust von 0,547 Mio. AUD – eine Verbesserung um 19 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2025 ergibt sich sogar ein Fortschritt von über 460.000 AUD. Der Gesamtumsatz im Märzquartal belief sich auf 938.000 AUD, unterstützt durch Zahlungseingänge in Höhe von 501.000 AUD. Zur Stärkung des Betriebskapitals und zur Finanzierung laufender Wachstumsprojekte wurden durch die Platzierung von Wandelanleihen bei qualifizierten Investoren 1,6 Mio. AUD (vor Kosten) eingeworben. Zum Quartalsende verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von 596.000 AUD.

Operative Effizienz als Wachstumstreiber

Die operativen Fortschritte unterstreichen die strategische Transformation von Harvest zu einem schlankeren, marktorientierten Unternehmen. Mit dem Abschluss der Restrukturierungsmaßnahmen im dritten Quartal zeigen sich nun spürbare Effekte aus den eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen.

Ein bedeutender Wachstumsindikator war die Verdopplung der Vertriebspipeline – bedingt durch die Gewinnung neuer Vertriebsagenten und internationaler Wiederverkäufer. Auch wenn sich viele dieser Partnerschaften noch in einer frühen Phase befinden, zeigen erste Entwicklungen – insbesondere im Nahen Osten und Europa – eine vielversprechende Dynamik, etwa durch strategische Gespräche mit bestehenden und potenziellen Kunden.

Erfolge bei Bestandskunden und Partnerintegration

Ein zentraler kommerzieller Erfolg in diesem Quartal war der Auftrag für NodestreamX-Hardware zur Ausrüstung von fünf weiteren Schiffen eines bestehenden Kunden. Die Auslieferung ist für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 vorgesehen. Nach Inbetriebnahme werden die Systeme zusätzliche Software-Abonnementerlöse generieren. Ergänzend dazu wurden Schulungsmaßnahmen für einen Verteidigungs- bzw. NATO-Kunden sowie für den globalen Vertriebspartner Pulsar Beyond durchgeführt – ein weiterer Schritt zur Integration der Harvest-Lösungen in internationale Partnernetzwerke.

Produktinnovationen stärken technologische Führungsrolle

Zudem präsentierte das Unternehmen drei neue, intern entwickelte Hardwarelösungen. Diese zeichnen sich durch kompakte Bauweise bei hoher Leistung aus und sind darauf ausgelegt, die Produktlinie zu verschlanken, interne Abläufe zu optimieren und skalierbare Einsätze zu erleichtern.

Auch im Softwarebereich setzte Harvest ein starkes Zeichen: Mit dem erfolgreichen Rollout des Upgrades „Dragontail“ wurde die nahtlose Umschaltung zwischen NodestreamX und NodestreamLive innerhalb der Anwendung ermöglicht – ein Meilenstein auf dem Weg zu einer einheitlichen, leistungsstarken Plattform für Echtzeitkommunikation bei geringer Bandbreite.

Zukunftsstrategie: Plattformausbau und globale Skalierung

NodestreamX (für Fernoperationen) und NodestreamLive (für Lageerkennung) bleiben zentrale Pfeiler im Leistungsportfolio der Gruppe. Beide Lösungen ermöglichen hochsichere HD-Übertragungen in anspruchsvollen Branchen wie Verteidigung, maritimer Industrie und Energieversorgung – oft unter Bedingungen mit eingeschränkter Bandbreite und strengen Sicherheitsanforderungen.

Mit Blick nach vorn hat Harvest mit der Entwicklung einer umfassenden Lösungs-Roadmap begonnen, die schlüsselfertige Angebote über Wiederverkäufer- und Agenturkanäle vorsieht. Ziel dieser Strategie ist es, Verkaufszyklen zu verkürzen und die Marktdurchdringung in globalen Zielmärkten effizienter zu gestalten.

Solide Basis für nachhaltiges Wachstum

Die Harvest Technology Group ist gut positioniert für ein skalierbares Wachstum – gestützt auf ein gestärktes Produktportfolio, strategische globale Partnerschaften und eine stetig wachsende kommerzielle Pipeline.

———

Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology

