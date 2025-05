Neural Therapeutics erweitert IP-Portfolio innerhalb eines Milliarden-Marktes

Neural Therapeutics stärkt seine Position als Pionier im Bereich psychedelischer Wirkstoffe mit einem neu angemeldeten Patent zur therapeutischen Nutzung von Meskalin. Die Erweiterung des geistigen Eigentums markiert einen wichtigen Schritt in der strategischen Positionierung des Unternehmens innerhalb eines aufstrebenden, milliardenschweren Zukunftsmarkts: der psychedelisch gestützten Behandlung psychischer und substanzinduzierter Störungen.

Experten erwarten knappe Verdopplung des Marktes innerhalb von 4 Jahren

Die Experten von „The Business Research Company“ schätzen den Markt für psychedelische Wirkstoffe für 2025 auf 6,4 Mrd. $ und erwarten innerhalb von 4 Jahren nahezu eine Verdopplung des Marktes auf knapp 12 Mrd. $ bis 2029.

In diesem Markt will sich Neural Therapeutics als First Mover etablieren – um an diesem Wachstumspotential partizipieren zu können.

Marktumbruch durch Psychedelika: Neue Lösungen für ein globales Gesundheitsproblem

Psychedelische Substanzen wie Psilocybin, MDMA, LSD und zunehmend auch Meskalin werden weltweit als vielversprechende Therapieansätze für komplexe psychische Erkrankungen untersucht. Insbesondere bei Depression, PTBS, Angststörungen und Substanzmissbrauch zeichnen sich deutliche Fortschritte ab – sowohl auf wissenschaftlicher als auch regulatorischer Ebene.

Neural Therapeutics (WKN: A3EGH1; ISIN: CA64134N2032) zählt zu den wenigen börsennotierten Unternehmen, die sich frühzeitig auf Meskalin spezialisiert haben. Das im April 2025 angemeldete Patent erweitert gezielt das Schutzrechtsportfolio und verschafft dem Unternehmen einen potenziellen Wettbewerbsvorteil in einem dynamisch regulierten Wachstumsmarkt.

Meskalin: Differenzierter Wirkstoff mit hohem therapeutischem Potenzial

Meskalin, ein Alkaloid aus dem San Pedro Kaktus, weist strukturelle und pharmakologische Ähnlichkeiten mit LSD und Psilocybin auf, zeigt jedoch spezifische Vorteile: eine längere und gleichmäßigere Wirkungsdauer sowie eine ausgeprägte Förderung der Neuroplastizität – ein entscheidender Faktor bei der Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen.

Darüber hinaus ist Meskalin historisch tief verwurzelt in traditionellen Heilpraktiken, bleibt jedoch – und das macht es besonders interessant – wissenschaftlich und regulatorisch bislang weitgehend unerschlossen. Diese Lücke adressiert Neural Therapeutics mit seinem neuartigen Therapieansatz gezielt.

Patent mit doppeltem Hebel: Wirkstoffinnovation und Technologieabsicherung

Das jüngste Patent von Neural Therapeutics deckt zwei zentrale Innovationsbereiche ab:

Therapeutische Anwendung von Meskalin in sub-halluzinogenen Dosen zur Behandlung von DSM-5-Störungen, darunter Sucht, Depression und Angststörungen. Proprietäre Extraktionstechnologie, die eine höhere Reinheit, Ausbeute und die Gewinnung multipler Alkaloide aus dem San Pedro Kaktus ermöglicht – und damit potenziell breitere therapeutische Anwendungen erschließt.

Diese Kombination schafft eine solide Grundlage für zukünftige Lizenzmodelle, Partnerschaften oder auch exklusive Vermarktungsrechte.

Nachhaltigkeit und regulatorische Absicherung als Standortvorteil

Ein entscheidender Wettbewerbsvorteil: Neural Therapeutics verfügt über eine offizielle Genehmigung der peruanischen Regierung zur Erforschung des San Pedro Kaktus – unter klar definierten Nachhaltigkeitskriterien. Diese regulatorische Sicherheit erhöht die Planbarkeit der Produktentwicklung und stärkt das ESG-Profil des Unternehmens gegenüber Investoren und Partnern.

Gleichzeitig bereitet das Unternehmen erste klinische Studien mit natürlich gewonnenem Meskalin vor – ein essenzieller Meilenstein auf dem Weg zur Kommerzialisierung einer neuartigen Therapieform mit hohem Differenzierungspotenzial.

Strategische Expansion: Zugang zum Hanfmarkt und Frankfurter Börsenlisting

Mit der geplanten Beteiligung an Hanf.com erschließt Neural Therapeutics einen zusätzlichen Gesundheitsmarkt mit Wachstumspotenzial – insbesondere im Bereich der Schmerz- und Entspannungstherapie. Die Verbindung pflanzlicher Arzneimittelansätze mit etablierten Konsumkanälen eröffnet zusätzliche Umsatzquellen und Synergien.

Der erfolgreiche Börsenstart an der Frankfurter Wertpapierbörse im März 2025 bringt das Unternehmen in den Fokus europäischer Investoren – ein klares Signal für internationale Wachstumsambitionen und institutionelle Kapitalmarktbereitschaft.

Fazit

Neural Therapeutics vereint IP-Strategie, klinische Entwicklung, regulatorische Exzellenz und nachhaltige Rohstoffsicherung zu einem integrierten Geschäftsmodell im psychedelischen Gesundheitsmarkt. Das neueste Meskalin-Patent stärkt nicht nur die technologische Basis, sondern bietet auch ein potentielles Upside-Potenzial in einem Sektor, der sich vom Nischenbereich zur regulierten Gesundheitsindustrie entwickelt.

Quellen:

The Business Research Company: https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/psychedelic-drugs-gl ...

Research And Markets: https://www.researchandmarkets.com/reports/5767359/psychedelic-drugs-m ...

Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Neural Therapeutics existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Neural Therapeutics. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Neural Therapeutics können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations – unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Neural Therapeutics einsehen: https://neuraltherapeutics.ca/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Neural Therapeutics vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „könnten“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“ oder „potenziell“ oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

