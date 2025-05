Stardust Solar – Entwicklung und Skalierung des Franchisemodells zu einem globalen Unternehmen

Das Franchisemodell gewinnt wieder an Beliebtheit bei Unternehmen, die schnell skalieren möchten und dabei auf technisches, marketingbezogenes und logistisches Know-how zurückgreifen wollen.

Vorteile des Franchisemodells

Die Vorteile des Franchisemodells bestehen in einer bewährten und skalierbaren Geschäftsstrategie, die sowohl für Franchisegeber als auch für Franchisenehmer erhebliche Vorteile bietet. Im Kern ermöglicht Franchising eine rasche Expansion bei reduziertem Kapitalrisiko, indem die Investitionen und die lokale Expertise unabhängiger Betreiber genutzt werden. Besonders attraktiv ist dieses Modell in wachstumsstarken Branchen wie der Installation von Solaranlagen und der Speicherung erneuerbarer Energie im häuslichen Bereich.

Globale Unternehmen setzen auf Franchising

Mehrere globale Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien und Solarenergie orientieren sich zunehmend an diesem Geschäftsmodell.

Stardust Solar: Das „McDonald’s der Solarinstallation“

Ein nordamerikanisches Unternehmen, das, als das „McDonald’s der Solarinstallation“ bekannt werden möchte, ist Stardust Solar (TSXV: SUN; ISIN: CA8552811017). Das Unternehmen entwickelt und skaliert sein Franchisemodell durch strategische Initiativen in den Bereichen Betrieb, Partnerschaften und regulatorische Positionierung.

Wachstumsstrategie durch Übernahmen

Ein Eckpfeiler der Wachstumsstrategie war die Übernahme von Solar Grids Development LLC, wodurch Stardust sofort 49 US-Franchisegebiete hinzugewonnen und eine starke Präsenz in mehreren US-Bundesstaaten aufgebaut hat.

Um die Expansion in den USA weiter zu beschleunigen, beantragte das Unternehmen Ende 2024 Master-Franchisegeberlizenzen in 42 US-Bundesstaaten, was ihm erlaubt, Franchises landesweit zu verkaufen; dieser Schritt steht im Einklang mit den Prognosen, bis Ende 2025 über 100 Gebiete zu erreichen.

Marktentwicklung: Solarstrom in Nordamerika

Die Nutzung von Solarstrom im häuslichen Bereich hat in Nordamerika ein enormes Wachstum erfahren. Es sind mittlerweile über 235 Gigawatt (GW) an Solarkapazität installiert – genug, um über 40 Millionen Haushalte zu versorgen. In den letzten zehn Jahren verzeichnete die Solarbranche eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 28 %. Dieses Wachstum wurde durch starke staatliche Fördermaßnahmen wie den Solar Investment Tax Credit (ITC), stark sinkende Installationskosten und die steigende Nachfrage nach sauberem Strom sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor unterstützt.

Franchisegebühren und Geschäftsmodell von Stardust Solar

Stardust Solar verlangt eine Franchisegebühr von 50.000 CAD (~32.000 €), zuzüglich der anfänglichen Einrichtungskosten und einer Lizenzgebühr von 5 % auf den Bruttoumsatz – auf Dauer.

Strategische Partnerschaften spielen ebenfalls eine zentrale Rolle bei der Skalierung des Franchisemodells. Im Jahr 2024 erweiterte Stardust Solar seine Vereinbarung mit Tesla, um die Tesla Powerwall Energiespeichersysteme im gesamten US-Franchise-Netzwerk zu vertreiben und zu installieren.

Erfolgreiche Franchisemodelle in Europa

In Europa gibt es einige bemerkenswerte Beispiele erfolgreicher Franchisemodelle, darunter Energiesprong, das sich auf die Sanierung von Häusern zur Erreichung von Netto-Null-Energiestandards konzentriert. Sein Franchisemodell ermöglicht eine schnelle Skalierung nachhaltiger Wohnlösungen in ganz Europa. In Großbritannien bietet Green Motion emissionsarme Fahrzeuge und nachhaltige Mobilitätslösungen an. Dieses grüne Franchise wurde für sein Engagement zur Reduzierung von Emissionen im Verkehrssektor anerkannt.

Attraktivität für Investoren

Investoren interessieren sich für Unternehmen mit Franchisemodellen wie Stardust Solar, da sie skalierbares Wachstum bei geringeren Kapitalanforderungen bieten. Zudem generiert dieses Modell wiederkehrende, margenstarke Umsätze durch Franchisegebühren und Lizenzabgaben, was einen planbaren Cashflow schafft und frühe Investoren mit starkem Aufwärtspotenzial belohnt.

