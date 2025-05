ISX Financial: Dynamisches 1. Quartal 2025 dank strategischer Wachstumsinitiativen

Die aktuellen Quartalszahlen bestätigen die Resilienz von ISX Financial EU Plc (ISX Plc) in einem herausfordernden Marktumfeld. Damit festigt das Unternehmen seine Rolle als innovativer Banktech-Anbieter im europäischen Zahlungsverkehr.

Der Banktech-Pionier ISX Financial EU Plc (ISX Plc) hat im ersten Quartal 2025 eindrucksvoll bewiesen, wie sich technologische Exzellenz in Kombination mit einer gezielten Wachstumsstrategie auch in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld auszahlen können. Denn das Unternehmen konzentriert sich auf den Aufbau einer skalierbaren und sicheren Infrastruktur für Sofortzahlungen, die es Kunden ermöglicht, mit größerer Effizienz grenzüberschreitend Transaktionen abzuwickeln.

Hierzu bietet ISX Plc End-to-End-Lösungen in den Bereichen Zahlungsverkehr, Fremdwährungstransaktionen, E-Geld, Open Banking sowie Konto- und Zahlungsdienste. Zum Beispiel stellt ISX Plc über seine Marken ISXMoney und PaidBy maßgeschneiderte Multiwährungskonten und Instant-Payment-Lösungen bereit. Als autorisierte E-Geld-Institution mit regulatorischer Zulassung in der EU und im Vereinigten Königreich ist ISX Plc außerdem mit Zahlungssystemen wie Mastercard, UnionPay, SEPA, SWIFT und JCB verknüpft. Darüber hinaus kommt die eigene Kernbankentechnologie in mehr als 15 Finanzinstituten in Europa und Asien zum Einsatz.

Umsatz- und Bilanzwachstum trotz schwachem Konsumklima

Ein resilientes Geschäftsmodell – denn trotz einer pessimistischen Verbraucherstimmung in Schlüsselmärkten wie Deutschland konnte ISX Plc im ersten Quartal 2025 ein deutliches Wachstum verzeichnen. Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 12 % auf €16,0 Mio. und markierten damit das stärkste Jahresviertel seit Bestehen des Unternehmens. Das Nettovermögen legte im Vergleich zu Q1 2024 um beeindruckende 114 % zu und verbesserte sich gegenüber dem Vorquartal um weitere 14 % auf €48,1 Mio. Trotz gestiegener Kosten – unter anderem aufgrund der Einführung eines neuen SEPA-Lastschriftverfahrens und höherer Verkaufsprovisionen – konnte ISX Plc eine stabile EBITDA-Marge von 53 % aufrechterhalten.

Das gesamte Transaktionsvolumen erreichte im ersten Quartal €1,08 Mrd. – ein Plus von 13,5 % gegenüber Q1 2024. Trotz eines leichten Rückgangs beim Nettogewinn um 3 % auf 6,16 Mio. €, der vor allem durch saisonale Basiseffekte und Investitionen in neue Produkte bedingt war, unterstreichen die Zahlen die starke operative und finanzielle Basis von ISX Plc.

Investitionen in Innovation und Personal

Auch auf der Innovationsseite blieb das Unternehmen aktiv: 800.000 €o wurden für die Forschung und Entwicklung ausgegeben. Zudem hat ISX Plc gezielt in neue Fachkräfte investiert, wobei der Personalstand auf 180 Mitarbeiter anwuchs. Das Unternehmen verfolgt dabei bewusst die Strategie, durch die Einstellung erfahrener Fachkräfte seine Skalierbarkeit weiter zu stärken. Ein weiteres Highlight des Quartals war der erfolgreiche Launch des SEPA-Lastschriftprodukts, das neue Umsatzpotenziale eröffnete und ISX Plc als Zahlungsdienstleister differenziert.

Unter dem Strich ist ISX Plc dank der strategischen Prioritäten, einem soliden Produktportfolio und Investitionen in Innovation und Personal hervorragend positioniert, um seinen Wachstumskurs 2025 fortzusetzen. Der strategische Unternehmensschwerpunkt liegt deshalb

auf der Vorbereitung des geplanten Dual-Listings an der Canadian Securities Exchange (CSE) sowie einer weiteren europäischen Börse. Eine offizielle Ankündigung hierzu wird für das dritte Quartal 2025 erwartet.

https://www.isx.financial/blog/q125

———-

ISX Financial

https://www.isx.financial

