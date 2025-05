Dax baut Gewinne aus - Anleger weiter vorsichtig optimistisch

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Dienstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter in den grünen Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit 24.215 Punkten berechnet und damit 0,8 Prozent mehr als zum Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Zalando und Rheinmetall, am Ende Eon, RWE und Heidelberg Materials."Die Marktteilnehmer bleiben für deutsche Aktien weiterhin vorsichtig optimistisch und fokussieren sich insbesondere auf die Aktien der Rüstungsunternehmen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Die Anleger warten noch auf mehrere Datenveröffentlichungen aus den USA, wie die US-Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter, den Hauspreisindex und das Verbrauchervertrauen. "Letzteres gibt Auskunft über das Konsumverhalten in den USA und zugleich einen kleinen Einblick für die gesamte Konsumbranche", so Lipkow.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1347 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8813 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 64,87 US-Dollar; das waren 13 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.