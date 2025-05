3U Holding: Deutlich unter Buchwert bewertet

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research verfügt die 3U Holding AG zum Ende des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) mit einer Barliquidität von 38,6 Mio. Euro sowie einer Netto-Cash-Liquidität von 12,6 Mio. Euro über eine starke finanzielle Aufstellung, um zusammen mit den umfangreichen strategischen Maßnahmen und Investitionen die nächste Wachstumsstufe zu erreichen. In der Folge vermindert der Analyst leicht das Kursziel, erneuert aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage bewege sich das Zahlenwerk des Unternehmens zum ersten Quartal 2025 insgesamt im Rahmen der Erwartungen. So befinde sich die Gesellschaft momentan in einer Übergangsphase und strebe im Zuge einer sukzessiven Erreichung der im Rahmen der 3U MISSION 2026+ definierten Ziele, mittelfristig die Realsierung erheblicher Wertpotenziale an. Darüber hinaus sei zu beachten, dass die 3U HOLDING AG im vergangenen Jahr eine Position von 200 Bitcoin als langfristige Wertreserve aufgebaut habe. Bei einem durchschnittlichen Erwerbskurs von 60,6 TEUR belaufe sich die investierte Summe auf 12,1 Mio. Euro. Derzeit ergebe sich auf Basis einer Notierung von rund 96,7 TEUR hier ein Wertzuwachs von knapp 60 Prozent auf gut 19,3 Mio. Euro. Anfallende Wertsteigerungen erfasse das Unternehmen buchhalterisch jedoch erst zum Zeitpunkt der Realisation. Derzeit entspreche das bilanzielle Eigenkapital ohne Anteile Dritter per 31. März 2025 mit 85,8 Mio. Euro einem Betrag von 2,55 Euro je Aktie im Umlauf. Auf Basis der aktualisierten Sum-of-the-Parts-Bewertung sieht der Analyst den fairen Wert des Papiers bei 2,80 Euro (zuvor: 2,90 Euro) und erneuert das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.05.2025, 12:35 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 26.05.2025 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/102242

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die 3U HOLDING Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 1,505EUR auf Tradegate (27. Mai 2025, 12:42 Uhr) gehandelt.