UBS belässt Tesla auf 'Sell' - Ziel 190 Dollar

ojewo12 schrieb 23.05.25, 21:35

Ich verfolge eure Diskussionen bezüglich der Robotaxis sehr aufmerksam. Aber ein Aspekt findet überhaupt nicht statt. Die riesen Fantasie der Robotaxis soll Tesla retten und vernachlässigt eine der einfachsten Regeln im Bereich Marketing. Den Kanibalisierungseffekt (Der Kannibalisierungseffekt beschreibt das Phänomen, wenn ein Unternehmen ein neues Produkt einführt, das ein bestehendes, ähnliches Produkt verdrängt). Wieso sollte irgendjemand überhaupt noch einen Tesla kaufen wenn es Robotaxis gibt. Wenn also die Robotaxis sehr erfolgreich sind, dann wird der Absatz der Teslas auf 0 fallen. Nur, dass die Robotaxis mit Ihren Erträgen keinesfalls die fehlenden Erträge aus dem Autoverkauf kompensieren könnten. Also wo ist hier die Story? So oder so, wird es kein weiteres Wachstum geben, mit oder ohne Robotaxis. Es ist völlig irrelevant welches Ergebnis das Experiment in Austin hat.