Essen in Geschäften ist im Trend in Deutschland - Menschen schauen aufs Geld Ein Teller Pasta im Möbelhaus oder ein belegtes Brötchen im Supermarkt: Noch nie haben die Menschen in Deutschland so viel Geld für Essen in der sogenannten Handelsgastronomie ausgegeben - also für Angebote auf der Fläche von Geschäften und Märkten. …