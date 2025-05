Abseits von Barrick und Newmont knallt diese Goldaktie spektakulär rauf

Der Goldpreis konnte zu Wochenbeginn nicht an die furiose Freitagsrallye anknüpfen. Mittlerweile ringt er mit der Marke von 3.300 US-Dollar. Die Gründe hierfür dürften hinlänglich bekannt sein. Nach der temporären Beruhigung im Zollkonflikt zwischen den USA und der EU haben sich auch die Gemüter an der Börse beruhigt. Die Aktienindizes bekamen wieder Oberwasser. Nicht zuletzt kämpfte sich der Dax wieder über die Marke von 24.000 Punkten. Der Goldpreis verlor hingegen. Auch die Zwischenerholungen bei Kupfer und Silber kamen vor dem Hintergrund des wieder etwas stärkeren US-Dollars ins Stocken.

Die Produzentenaktien können sich der Gemengelage nicht entziehen und stecken ebenfalls seit April in einer Konsolidierung fest. Nach wie vor gelten Rücksetzer als Kaufchancen. Neben den Platzhirschen Newmont und Barrick Mining kamen auch die Überflieger Agnico Eagle Mines und Kinross Gold zurück. Das sollte nach den zum Teil imposanten Aufwärtsbewegungen nicht beunruhigen. Dass es aber auch anders gehen kann, zeigt die Aktie des kanadischen Gold- und Kupferproduzenten New Gold.

Dem wankenden Goldpreis zum Trotz - New Gold hält das Marschtempo hoch

Der obere 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis veranschaulicht die beeindruckende Kursrallye, die hinter der Aktie liegt und derzeit keine Pause kennt. Noch im Oktober 2023 war New Gold für unter 1 US-Dollar zu haben. Mittlerweile notiert die Aktie oberhalb von 4 US-Dollar. Und ein Ende der Hausse ist nicht auszumachen. Vielmehr lässt die aktuelle Konstellation eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung erwarten.

Was treibt die Kursrallye bei New Gold so konsequent voran?

New Gold betreibt die beiden Minen New Afton (Columbia, Kanada) und Rainy River (Ontario, Kanada). Der Goldproduzent steht unmittelbar davor bzw. ist gerade im Begriff, die Produktion auszudehnen und die Kosten gleichzeitig zu senken. Im Jahr 2024 produzierte New Gold 298.303 Unzen Gold und gab die AISC (All-in sustaining costs) mit 1.239 US-Dollar je Unze an. Die Prognose für 2025 sieht eine Goldproduktion in einer Spanne von 325.000 bis 365.000 Unzen vor; bei AISC von 1.025 bis 1.125 US-Dollar. Zusätzlich erwartet New Gold eine Kupferproduktion in 2025 in Höhe von 50 Mio. bis 60 Mio. lb.

New Gold hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt. So soll die Goldproduktion im Jahr 2027 bei etwa 400.000 Unzen liegen und die Kupferproduktion bei über 100 Mio. lb. Die AISC sollen bis 2027 auf 500 US-Dollar je Unze Gold gedrückt werden. Beide Minen werden zu den Verbesserungen beitragen. Der Zeitpunkt für die Produktionssteigerungen könnte günstiger nicht sein. Bei aller Korrekturgefahr sollten sich Gold und Kupfer auch in den nächsten Jahren auf einem sehr hohen Preisniveau bewegen.

Zusammengefasst – New Gold mit starkem Momentum

Die Ziele sind formuliert. Die Aktie weist ein bärenstarkes Momentum auf. Durch die Kursrallye der letzten Monate wurde aber bereits viel eingepreist. New Gold muss jetzt liefern und die gesteckten Ziele auch erreichen. Ob New Gold die Ziele allein erreichen wird, bleibt jedoch abzuwarten. Aufgrund des interessanten Projektportfolios und einer Marktkapitalisierung von etwa 3 Mrd. US-Dollar ist New Gold auch ein interessanter Übernahmekandidat.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

