Fraport macht Hoffnung auf Dividende

FRANKFURT (dpa-AFX) - Frankfurts Flughafenchef Stefan Schulte hat bei den Eigentümern der Betreibergesellschaft Fraport Hoffnungen auf eine Dividende verstärkt. Das Unternehmen werde mit dem Ende von drei wichtigen Ausbauprojekten im kommenden Jahr mit dem Schuldenabbau beginnen, kündigte der Vorstandsvorsitzende des MDax-Konzerns bei der Hauptversammlung am Dienstag in Frankfurt an. Mit einem gewissen Rückenwind hoffe er auf eine Wiederaufnahme noch geminderter Dividendenzahlungen bereits für das laufende Geschäftsjahr 2025.

Letztmalig hatten die Eigentümer des Konzerns für das Jahr 2018 eine Gewinnbeteiligung erhalten. Danach hatte zunächst die Corona-Pandemie das Geschäft nachhaltig gestört. Zeitgleich trieb Fraport bereits eingeleitete Ausbaumaßnahmen am Heimatflughafen, später im türkischen Antalya sowie im peruanischen Lima voran.