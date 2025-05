Fury gibt strategische Investition in Höhe von 4,3 Millionen kanadischen Dollar bekannt

TORONTO, Kanada - 27. Mai 2025 - Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) - https://www.commodity-tv.com/play/fury-gold-mines-focus-on-eleonore-so ... - ("Fury" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es ein Zeichnungsabkommen mit Agnico Eagle Mines Limited ("Agnico Eagle") abgeschlossen hat, gemäß dem Agnico Eagle im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung 6.728.000 Einheiten des Kapitals des Unternehmens ("Einheiten") zu C$ 0.64 pro Einheit für einen Bruttoerlös von 4.305.920 CAD (die "Privatplatzierung"). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie von Fury ("Aktie(n)") und einem Warrant auf den Kauf von Stammaktien ("Warrant(s)"). Jeder Warrant kann über einen Zeitraum von 36 Monaten ab dem Ausgabedatum am 26. Mai 2025 zum Kauf einer Aktie zu einem Preis von 0,80 CAD (der "Ausübungspreis") ausgeübt werden, wobei ein beschleunigter Verfall nach 24 Monaten möglich ist, wenn der Marktpreis der Aktien an zwanzig (20) aufeinanderfolgenden Handelstagen über dem Ausübungspreis schließt.

Agnico hat zuvor 3.750.000 Aktien (2,3 % von 160.332.345 emittierten Aktien) erworben, und diese Investition erhöht Agnicos Basisbesitz auf 6,3 % der emittierten Aktien von Fury und seinen definierten "Eigentumsanteil" auf 9,9 %, berechnet auf einer "teilweise verwässerten" Basis (berechnet unter der Annahme, dass Agnico seine Warrants ausübt und keine anderen verwässernden Wertpapiere ausgeübt werden).

Der Erlös aus der Privatplatzierung wird wie folgt aufgeteilt werden: 3,9 Millionen CAD für Explorationsarbeiten im Rahmen des unternehmenseigenen Explorationsprogramms 2025 auf dem Projekt Committee Bay in der Region Kitikmeot in Nunavut, das in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden wird, und der Rest steht für andere Projekte und allgemeine Unternehmenszwecke zur Verfügung.

"Wir freuen uns, dass Agnico Eagle, eines der führenden kanadischen Unternehmen und ein weltweit führender Goldproduzent, eine zusätzliche Investition getätigt hat, die es Fury ermöglichen wird, unser Verständnis des Explorationspotenzials auf unserem Projekt Committee Bay in Nunavut zu verbessern", sagte Tim Clark, CEO von Fury. "Wir glauben, dass die Arktis für zukünftige Mineralexplorationen immer wichtiger werden wird und freuen uns daher, unsere Pläne zu beschleunigen, um auf den bisherigen Bohrerfolgen aufzubauen. Um die Investoren daran zu erinnern, dass Fury das vollständige Eigentum an diesem außergewöhnlichen Projekt behält, das sich über einen 300 km langen Grünsteingürtel erstreckt - ein beeindruckendes Landpaket, das für ein junges Explorationsunternehmen einzigartig ist."