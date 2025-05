Diese Robotaxi-Aktien stehen vor der nächsten Rallye!

Für Jonathan Weber, Analyst bei Seeking Alpha, führt aktuell kein Weg an Alphabet vorbei. Die Google-Mutter bleibt mit seiner Tochtergesellschaft Waymo klarer Marktführer im amerikanischen Robotaxi-Markt. Die Fahrzeuge fahren bereits autonom in Städten wie Phoenix und San Francisco. Laut Weber ist das Unternehmen "in der Pole Position" in den USA.

Alphabets größter Trumpf liegt in der Kombination aus massivem Cashflow, hohem Technologievorsprung und Skalierungsfähigkeit. Waymo profitiert direkt von Alphabets finanzieller Stärke und kann sich damit teure Testprogramme und Infrastrukturmaßnahmen leisten, die für kleinere Anbieter unerreichbar wären.

Baidu expandiert Apollo Go

Neben Alphabet bleibt auch Baidu Favorit. Der chinesische Internet-Gigant setzt auf sein Robotaxi-Projekt Apollo Go und konnte damit bereits starke Marktanteile im Heimatmarkt aufbauen. Die Fahrzeuge fahren unter anderem in Peking, Guangzhou und Wuhan. Mit dem geplanten Markteintritt in Europa will Baidu seine Abhängigkeit vom chinesischen Markt reduzieren.

Gleichzeitig bleibt das "China-Risiko" bestehen: Politische Unsicherheiten, Regulierungen und geopolitische Spannungen könnten Baidus internationale Ambitionen empfindlich bremsen.

Tesla bleibt hinterher

Tesla bleibt ein Medienliebling, wenn es um autonome Fahrzeuge geht. CEO Elon Musk kündigte bereits mehrfach den großen Robotaxi-Durchbruch an – bisher ohne marktfähiges Produkt. Ein Rollout in Texas ist für den Sommer 2025 angekündigt.

Für kurzfristige Kursimpulse mag das Thema dennoch taugen. Langfristig fehlt es Tesla allerdings laut Kritikern an der nötigen Transparenz und bewährten Technik im direkten Vergleich zu Waymo oder Apollo Go.

Pony.ai: Robotaxi made in China

Ein aufstrebender Star in der Branche ist Pony.ai. Das Unternehmen expandiert rasant und hat sich kürzlich mit der Verkehrsbehörde Dubais (RTA) zusammengeschlossen, um 2025 Testläufe und ab 2026 vollautonome Robotaxis in der Metropole einzuführen.

Das Ziel Dubais: 25 Prozent aller Verkehrsbewegungen sollen bis 2030 autonom erfolgen – Pony.ai ist nun ein zentraler Baustein dieses ehrgeizigen Plans.

Zudem stellte das Unternehmen auf der Auto Shanghai 2025 seine siebte Robotaxi-Generation vor. Diese soll dank eines 70 Prozent niedrigeren BOMs (Bill of Materials) nicht nur günstiger in der Produktion sein, sondern auch automotive-grade Standards erfüllen.

Mit Partnern wie Toyota, GAC Motor und BAIC Motor bereitet Pony.ai die Serienfertigung vor – der Startschuss soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion